Netflix startet mit seinem Comedy-Event ins neue Jahr

Ab dem 1. Januar wird das neue Event "Comedians der Welt" bei Netflix verfügbar sein. Fast 50 Comedians stehen für das Projekt vor der Kamera, darunter auch drei Stars aus Deutschland. Die deutschen Auftritte wurden in Berlin aufgezeichnet.



03.12.2018 - 14:27 Uhr von Alexander Krei 03.12.2018 - 14:27 Uhr

Netflix wird sein weltweites Comedy-Event pünktlich zum Start ins neue Jahr veröffentlichen. Unter dem Titel "Comedians der Welt" startet der Streamingdienst am 1. Januar 2019 die neue Reihe, an der 47 Komikerinnen und Komiker aus aller Welt mitwirken. Sie alle sind in 30-minütigen Stand-Ups zu sehen, durch die eine Art Überblick über die Vielfalt der Comedy möglich sein soll.

Aufgezeichnet wurden die Bühnenprogramme in acht verschiedenen Sprachen, darunter auch auf Deutsch. Aus Deutschland ist unter anderem Ilka Bessin mit dabei, die erstmals nicht als Cindy aus Marzahn auf der Comedy-Bühne steht, sondern einen Ausschnitt ihres neuen Programms präsentiert. Daneben werden auch Enissa Amani und Kaya Yanar im Rahmen von "Comedians der Welt" zu sehen sein (DWDL.de berichtete).

Aufgezeichnet wurden die deutschen Teile der Reihe bereits Ende August im Quatsch Comedy Club in Berlin, als Produzent fungiert Endemol Shine Germany. Die ebenfalls zur EndemolShine-Gruppe gehörende Produktionsfirma Wiedemann & Berg zeichnete auch bereits für die deutsche Netflix-Serie "Dark" verantwortlich, von der im kommenden Jahr eine zweite Staffel gezeigt werden soll. Wiedemann & Berg macht darüber hinaus mit "Tribes of Europa" noch eine weitere Serie für den Streamingdienst.

"Es gibt nur wenige Dinge, die besser sind, als einen neuen Comedian zu finden, den du liebst", sagte Lisa Nishimura, die bei Netflix für Comedy-Produktionen zuständig ist, schon im Sommer. "Mit diesem Event schaffen wir eine echte Comedy-Festival-Erfahrung für unsere Mitglieder, bei der sie von zu Hause aus die Welt nach neuen, frischen Comedy-Stimmen durchkämmen können."

