Bianca Hein verlässt "SOKO München" nach 13 Jahren

© ZDF/Markus Sapper

13 Jahre lang stand Bianca Hein für die "SOKO München" vor der Kamera, künftig muss der ZDF-Dauerbrenner allerdings ohne die Schauspielerin auskommen. Ende 2019 werden die letzten Folgen mit ihr am Vorabend zu sehen sein.



05.12.2018 - 16:13 Uhr von Alexander Krei 05.12.2018 - 16:13 Uhr

Schauspielerin Bianca Hein wird die ZDF-Vorabendserie "SOKO München", die bis zu ihrer Umbenennung "SOKO 5113" hieß, nach 13 Jahren verlassen. Hein verkörperte die Kriminalhauptkommissarin Katharina Hahn, die bei ihrem Einstieg im Jahr 2006 als Ausbilderin der Bundespolizei in Afghanistan zur Mordkommission in die bayerische Landeshauptstadt kam und schon bald aufstieg.

"Als meine Figur Katharina 2006 zur SOKO kam, hieß die SOKO noch 5113, die Kollegen hießen Schickl, Manne Brand und Theo Renner und es wurde auf Film gedreht", sagte Hein. "Es war ein Geschenk, diese Rolle spielen zu dürfen - eine starke Polizistin und Mutter, die es geschafft hat, Beruf und Familie zu meistern. Für all das bin ich dem ZDF und der UFA sehr dankbar."

Künftig werde sie sich auf neue Projekte konzentrieren. "Ich werde meine Katharina vermissen und meine lieben Fans, die mich all die Jahre stolz auf diese Serie gemacht haben", so die Schauspielerin. Ihren letzten Drehtag hat Hein zwar bereits an diesem Mittwoch, doch die Zuschauer der "SOKO München" werden sich voraussichtlich erst Ende 2019 von Bianca Hein verabschieden müssen.

Produzent Simon Müller-Elmau: "'SOKO München' ohne Katharina Hahn? Das ist nur sehr schwer vorstellbar und ich vermisse Bianca nicht nur als hervorragende und immer professionelle Schauspielerin, sondern auch als Mensch und Kollegin schon jetzt. Wir alle von der 'SOKO München' wünschen Bianca auf ihrem zukünftigen Weg viel Erfolg. Und ich hoffe, dass sich unsere Wege noch oft kreuzen werden."

Teilen