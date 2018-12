RTL verschiebt Sonntags-Formate in die Morgenstunden

© MG RTL D / Nikolaj Georgiew

Mit "Unsere schönste gemeinsame Wohnung" und "Hauptsache süß" hat RTL in den vergangenen Wochen kein Glück gehabt, nun müssen die beiden Formate ihre Sendeplätze am Nachmittag räumen. Die verbliebenen Folgen laufen am frühen Sonntagvormittag.



Der Sonntagnachmittag ist bei RTL immer dann eine Baustelle, wenn man nicht gerade ein Formel-1-Rennen zeigt. Mit den beiden Formaten "Unsere schönste gemeinsame Wohnung" und "Hauptsache süß" wollte man eigentlich auch hier wieder attraktiver für die Zuschauer werden, doch die Sendungen sind beim Publikum gnadenlos durchgefallen. Zuletzt erreichten sie mit 3,9 und 3,3 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe neue Tiefstwerte. Nur noch etwas mehr als eine halbe Million Menschen sahen zu.

Das war nun offenbar zu viel für RTL: Bereits am kommenden Sonntag laufen die Sendungen nicht mehr auf ihren angestammten Sendeplätzen um 13:50 bzw. 14:40 Uhr. Stattdessen schiebt RTL die Formate in die frühen Morgenstunden. "Unsere gemeinsame Wohnung" geht am 16. Dezember schon um 6:45 Uhr los, das ist gleichzeitig auch die letzte Folge. "Hauptsache süß" beginnt eine Stunde später. Am 23. Oktober ist die letzte Ausgabe der Backshow zu sehen, dann immerhin erst um 9:30 Uhr.

Beide Formate lagen von Beginn an deutlich unter dem Senderschnitt von RTL. Im Mittel erreichte "Unsere schönste gemeinsame Wohnung" bislang 6,4 Prozent, bei "Hauptsache süß" waren es sogar nur 4,9 Prozent. Am Sonntagnachmittag zeigt RTL stattdessen lieber Wiederholungen, etwa von "Das Supertalent", "Bauer sucht Frau" oder "Die 25".

