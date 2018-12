MTV startet ab sofort bei Prime Video Channels

© MTV

Fans von MTV können nun auch bei Prime Video Channels ein Angebot des Musiksenders buchen. Das Angebot umfasst den Sender MTV Brand New sowie zahlreiche Inhalte auf Abruf. Der Name des Channels kommt allerdings überraschend.



12.12.2018 - 10:23 Uhr von Alexander Krei 12.12.2018 - 10:23 Uhr

Auch MTV ist künftig auf der Pay-TV-Plattform von Amazon vertreten: Wie Viacom am Mittwoch bekanntgab, können Prime-Mitglieder ab sofort das Paket MTV+ bei Prime Video Channels buchen. Das Angebot bietet demnach Zugang zum linearen Sender MTV Brand New sowie zu diversen Inhalten auf Abruf, darunter "Jersey Shore: Familiy Vacation", "Fear Factor" oder "Ex on the Beach".

Der Channel kann für 2,99 Euro pro Monat gebucht werden und lässt sich monatlich kündigen. Der Name erstaunt allerdings, schließlich nennt Viacom auch das vor einigen Wochen bei Nickelodeon gestartete abendliche Timeshift-Fenster seines Free-TV-Senders MTV+ (DWDL.de berichtete). Daran soll sich auch durch den Start bei Prime Video Channels nichts ändern, heißt es.

"MTV ist nicht nur zurück im deutschen Free-TV - mit dem Ausbau unserer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Amazon Prime Video haben Fans nun erstmals die Möglichkeit, die besten Musik- und Realityinhalte von MTV bequem und flexibel zu abonnieren", sagte Michael Keidel, VP Content Sales & Distribution GSA bei Viacom International Media Networks, über das neue Angebot.

