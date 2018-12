Syfy: Genauer Starttermin für "Deadly Class"

© Syfy

Bereits im November hatte Syfy durchblicken lassen, dass die Comic-Adaption "Deadly Class" im Februar in Deutschland an den Start gehen wird. Nun ist das genaue Datum bekannt. In den USA startet die Serie bereits Mitte Januar.



14.12.2018 - 11:36 Uhr von Kevin Hennings 14.12.2018 - 11:36 Uhr

Was das Regisseurs-Duo Anthony Russo und Joe Russo in die Hände nehmen, wird meist zu Gold. Das hat bereits die Superheldenreihe "The Avengers" bewiesen. Für die neue Comic-Adaption "Deadly Class", eine Coming-of-Age-Erzählung, die von einer geheimen Akademie handelt, deren Schüler allesamt Auftragsmörder sind, stehen die Brüder als Produzenten hinter dem Projekt. Wer gespannt ist, was dabei herausgekommen ist, sollte sich Mittwoch, den 27. Februar 2019 im Kalender eintragen. Dann startet die Serie hierzulande auf Syfy.

Zum Auftakt gibt es um 20:15 zunächst eine Doppelfolge, ehe in der Woche drauf auf das bekannte Programmschema zurückgegriffen wird. Dann wird um 20:15 Uhr zuallererst die Episode der Vorwoche ausgestrahlt und um 21 Uhr fortlaufend die jeweils neue Folge. Seine Weltpremiere feiert "Deadly Class" bereits am 16. Januar in den Vereinigten Staaten.

Für den Showrunner-Posten haben die Russo-Brüder den Comic-Schöpfer Rick Remender verpflichtet, sowie Miles Orion Feldscott ("American Koko") und Mick Betancourt ("The Purge"). Remender hat neben diesem Projekt bereits an anderen Comicadaptionen gearbeitet: Für Marvel Comics war er mitverantwortlich für den Blockbuster "Venom" und "Uncanny X-Force" und schrieb außerdem mit an den Scripten zu den Videospielen "Dead Space" und "Bulletstorm".

Seine Comicreihe "Deadly Class" startete 2014, erscheint immer noch monatlich neu und ist in den 80er Jahren angesiedelt. Der Leser und Zuschauer begleitet den obdachlosen Teenager Marcus (nun verkörpert von Benjamin Wadsworth, "Teen Wolf"), der sich auf den Straßen von San Francisco durchschlagen muss. Auf der Flucht vor dem Gesetz erhält der Außenseiter die Aussicht auf einen Neuanfang: Er wird von Meister Lin (Benedict Wong, "Inception") für das Kings Dominion rekrutiert, eine geheime Akademie für Auftragsmörder, in der die nächste Generation an Verbrechern in der Kunst des Tötens ausgebildet wird. Während in normalen Schulen Mathe und Erdkunde auf dem Stundenplan steht, ist es hier Nahkampf und Giftmord. In dieser absurden Umgebung muss Marcus lernen, seine Menschlichkeit zu bewahren und gleichzeitig versuchen seinen Platz in der Welt finden.

Die erste Staffel der düsteren Comicumsetzung umfasst zehn Folgen und erweitert den geskripteten Content von Syfy, zu dem bereits Serien wie "Killjoys", "The Expanse", "Wynonna Erp" und "The Purge" gehören, um ein weiteres.

