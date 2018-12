Fremantle: Angela Neillis und Rebecca Dundon steigen auf

© Fremantle

Angela Neillis und Rebecca Dundon werden bei Fremantle befördert. Die beiden Managerinnen verantworten beim Produktions- und Distributionsunternehmen der RTL Group künftig die Bereiche Non-Scripted und Scripted.



14.12.2018 - 12:48 Uhr von Timo Niemeier 14.12.2018 - 12:48 Uhr

Fremantle stellt sein internationales Content-Team neu auf. So werden Angela Neillis und Rebecca Dundon befördert und künftig als Senior Vice President arbeiten. Neillis übernimmt dabei den Bereich Non-scripted Content, Dundon verantwortet die scripted Inhalte. Beide berichten künftig an Jens Richter, CEO Fremantle International.

Neillis arbeitet seit 2013 in London für Fremantle und schloss bereits Kooperationen mit namhaften Personen und Unternehmen wie Jamie Oliver, BBC Studios oder auch Lightbox Entertainment. Künftig wird sie die non-scripted Akquisitions-Teams in London und Los Angeles leiten. Im Zuge dieser Beförderung sucht Fremantle nun auch noch nach einem neuen Acquisitions Manager für den Bereich Non Scripted. Dundon ist für den Erwerb verschiedener Dramatitel verantwortlich und soll die Beziehungen zu Drittproduzenten vertiefen, um hier neue Geschäfte zu erschließen.

Jens Richter, CEO, International, Fremantle sagt: "Wir sind enorm stolz auf die Richtung, in der sowohl Angela als auch Rebecca unsere Content-Pipelines in den letzten Jahren getrieben haben. Ihre Arbeit und ihre bemerkenswerte Range an Beziehungen zu Top-Produzenten sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Ihre Fähigkeit, Produzenten und Inhalte in die Fremantle-Familie einzubringen, hat unser Portfolio deutlich aufgewertet. Das hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass Fremantle ganz oben steht, wenn es um die besten Inhalte geht."

Teilen