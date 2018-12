Sat.1 adaptiert weiteres Tausch-Format aus England

© Sat.1

Sozial-Dokus erleben derzeit einen Boom im deutschen Fernsehen. Nach "Plötzlich arm, plötzlich reich" will Sat.1 sein Engagement in diesem Bereich weiter ausbauen. Helfen soll ein neues Format aus Großbritannien, das derzeit pilotiert wird.



16.12.2018 - 10:18 Uhr von Alexander Krei 16.12.2018 - 10:18 Uhr

Bei Sat.1 ist das Tausch-Fieber ausgebrochen. Nach den guten Quoten von "Plötzlich arm, plötzlich reich" hat sich der Sender die Rechte an einem weiteren britischen Doku-Format gesichert, in dem es Schüler und Lehrer zweier unterschiedlicher Schulen die Räume tauschen. Dabei geht es um kulturelle Unterschiede, Vorurteile und Erfahrungen fürs Leben.

Gegenüber DWDL.de bestätigte Sat.1-Sprecherin die entsprechenden Planungen: "Wir haben uns sehr über den gelungenen Auftakt von 'Plötzlich arm, plötzlich reich' gefreut und zeigen direkt im Januar die nächste Staffel. Darüber hinaus adaptieren wir auch das erfolgreiche UK-Format 'How the other half learns' und pilotieren derzeit unter dem Arbeitstitel 'Arme Schule, reiche Schule - der Klassentausch' an verschiedenen Schulen."

"Plötzlich arm, plötzlich reich" hatte in diesem Jahr im Schnitt 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt und soll ab dem 2. Januar mit neuen Folgen zu sehen sein (DWDL:de berichtete). Produziert wird die Sendung von Imago TV, hinter dem Schul-Format steht ITV Studios.

