Bjarne Mädel ist bei Netflix-Serie von btf an Bord

© NDR / Thorsten Jander

Mit dem "Tatortreiniger" ist bald Schluss, Hauptdarsteller Bjarne Mädel hat aber längst einen neuen Job. In der neuen Neftlix-Serie "Don’t try this at home" der btf ist er neben anderen bekannten Gesichtern und Newcomern zu sehen. Die Details…



17.12.2018 - 16:07 Uhr von Timo Niemeier 17.12.2018 - 16:07 Uhr

Im Oktober hat Netflix gleich fünf neue deutsche Serien angekündigt, darunter auch das von der bildundtonfabrik (btf) produzierte "Don’t try this at home". Für die Produktionsfirma ist es eine Premiere: Bislang hat man noch nie eine fiktionale Serie produziert. Nun hat Netflix weitere Details zum Projekt bekanntgegeben. So sind die Dreharbeiten an den sechs halbstündigen Episoden mittlerweile beendet worden, sie sollen im kommenden Jahr beim SVoD-Dienst zum Abruf bereitgestellt werden. Einen konkreten Termin gibt es derzeit noch nicht.

Mittlerweile ist aber bekannt, wie der Cast der Serie aussehen wird. Als einen der Hauptdarsteller des Casts konnte man Bjarne Mädel gewinnen. Der machte zuletzt mit dem "Tatortreiniger"-Aus, das er gar nicht wollte, Schlagzeilen (DWDL.de berichtete). Ein weiterer Hauptdarsteller ist Damian Hardung, der in den vergangenen Jahren durch seine Rolle in der Vox-Serie "Club der roten Bänder" bekannt wurde. In weiteren Hauptrollen zu sehen sind Maximilian Mundt, Lena Klenke, Danilo Kamperidis und Luna Schaller.

"Don’t try this at home" ist eine Coming-of-Age-Story und handelt von einem Schüler, der gemeinsam mit seinem besten Freund in seinem Jugendzimmer Europas größten Online-Drogenhandel gründet - und das alles, um die Liebe seines Lebens zurückzugewinnen. Die Geschichte ist laut Netflix und btf von wahren Begebenheiten inspiriert. Regie führen Lars Montag und Arne Feldhusen, letzterer war unter anderem auch für "Stromberg" und "Tatortreiniger" verantwortlich. Die Drehbücher stammen von Philipp Käßbohrer, Sebastian Colley und Stefan Titze. Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann sind als Showrunner und Executive Producer tätig, André Zoch als Line Producer.

"Die Geschichte von Jugendlichen, die übers Internet Drogen verkaufen, finde ich als Setting schon mal spannend und dann ist es hoffentlich die Umsetzung von den Regisseuren Lars Montag und Arne Feldhusen, die 'Don't try this at home' besonders macht", sagt Bjarne Mädel im DWDL.de-Interview.

Teilen