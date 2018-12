ADAC startet eigenen Fernsehkanal bei waipu.tv

© ADAC

Der Automobilclub ADAC startet ein neues Bewegtbild-Angebot: Mit "ADAC TV" gibt es nun einen eigenen Sender, der zunächst exklusiv über die Streaming-Plattform waipu.tv verbreitet wird.



17.12.2018

Der ADAC hat unter dem Namen ADAC TV seinen eigenen Fernsehsender gestartet, der exklusiv über waipu.tv verbreitet wird und Infos rund um die Themen Mobilität, Reise und Freizeit, Autotests und Motorsport liefert. Geklärt werden sollen beispielsweise Fragen wie: Wie wechselt man Reifen richtig? Wie werden Kindersitze, Winterreifen oder Fahrradbeleuchtung getestet? Welche Sehenswürdigkeiten sollte ich in London, Paris oder Rom gesehen haben und wie war das Rennwochenende im ADAC GT Masters?

ADAC TV ist im kostenfreien TV-Paket von waipu.tv enthalten, alle Inhalte werden zusätzlich auch in der Mediathek verfügbar sein. Dort warten die Kategorien ADAC Autotest, Deutsche Rallye Meisterschaft, ADAC How to (mit JP Kraemer), ADAC GT Masters, ADAC Formel 4, Info, Test & Rat, MTRAX ADAC MX Masters, ADAC Klassik und ADAC Reisen. Während der ADAC damit sein Bewegtbild-Angebot ausbaut, gab es vor einigen Wochen Berichte, dass der ADAC überlegt, das Print-Magazin "ADAC Motorwelt" seltener herauszubringen und nicht mehr frei Haus zu liefern.

