ZDF sichert sich für 2019 vier neue ORF-Landkrimis

© ORF

2017 hat das ZDF bereits einige ORF-Landkrimis gezeigt - die Quoten waren sehr gut. Nun hat sich der Sender vier weitere Filme der Reihe gesichert, im Sommer 2019 will man diese zeigen. Beim ORF freut man sich über das Interesse aus Deutschland.



18.12.2018 - 14:36 Uhr von Timo Niemeier 18.12.2018 - 14:36 Uhr

Mit in der Spitze mehr als fünf Millionen Zuschauer haben sich die ORF-Landkrimis auch im ZDF als Erfolg erwiesen, 2017 zeigte der Sender vier Filme der Reihe. An vier weiteren Filmen haben sich die Mainzer nun die Ausstrahlungsrechte gesichert. Die Folgen "Sommernachtsmord", "Endabrechnung", "Alles Fleisch ist Gras" sowie "Höhenstraße" sind laut einer Pressemitteilung der ORF-Vermarktungstochter ORF-Enterprise voraussichtlich im kommenden Sommer im ZDF zu sehen. Genaue Sendetermine gibt es für die vier Filme derzeit aber noch nicht.

Der Landkrimi "Höhenstraße" ist 2017 mit dem Deutschen Fernsehkrimi Preis ausgezeichnet worden. Ein "unerwartetes Meisterwerk der Filmkunst", urteilte die Jury damals und sprach weiter von einer "perfekten Mischung aus Spannung, Tragik, Humor, Abgründigkeit und herausragendes Talent in allen Abteilungen". Regie führte beim Film David Schalko ("Braunschlag", "Altes Geld"). In den Hauptrollen zu sehen sind Nicolas Ofczarek, Raimund Wallisch und Doris Schretzmayer.

Beim ORF freut man sich über das Interesse aus Deutschland: "Die ORF-Landkrimis knüpfen an die internationalen Verkaufserfolge fiktionaler ORF-Produktionen wie ‚Schnell ermittelt‘ oder ‚Tatort‘ an. Das weltweite Interesse an rot-weiß-rotem Qualitätscontent beflügelt die österreichische Produktionslandschaft. Die ORF-Enterprise ist in der glücklichen Lage, ein ansprechendes Portfolio anbieten zu können, das sich nicht nur im deutschen Sprachraum hoher Beliebtheit erfreut. Charaktervolle und unverwechselbare Eigenproduktionen genießen einen hohen Stellenwert bei Programmverantwortlichen", sagt Beatrice Cox-Riesenfelder. Geschäftsführerin der ORF-Enterprise.

Teilen