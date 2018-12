Constantin stellt sich bei Fiction, Show und Daytime neu auf

© Constantin Entertainment

Die Produktionsfirma Constantin Entertainment geht mit einer veränderten Führungsstruktur ins neue Jahr. Dazu zählt insbesondere die Executive-Producer-Ebene, die nun in den Bereich Fiction, Show und Daytime besetzt worden ist.



27.12.2018 - 08:35 Uhr von Alexander Krei 27.12.2018 - 08:35 Uhr

Die Produktionsfirma Constantin Entertainment stellt sich nach DWDL.de-Informationen zum Jahreswechsel personell neu auf. So wird Gunther Burghagen zum 1. Januar als Executive Producter Fiction beginnen, an diesem Tag tritt zudem Stefan Sprenger als Executive Producer Show an. Geklärt ist zudem die Nachfolger von Tabea van Hoefer: Ab dem 1. Februar arbeitet Stefan Sprenger bei Constantin Entertainment als Executive Producer Show. Er wird Nachfolger von Tabea van Hoefer, die bekanntlich zu Sony Pictures wechselt (DWDL.de berichtete).

In einer internen Mail, die dem Medienmagazin DWDL.de vorliegt, haben die drei Constantin-Geschäftsführer Onno Müller, Otto Steiner und Jochen M. Köstler über die bislang noch offenen Personalien der neuen Führungsstruktur informiert. Eine offizielle Bestätigung steht bislang noch aus, Constantin Entertainment wollte sich auf DWDL.de-Nachfrage zunächst nicht zu den Personalien äußern.

Spannend ist nicht zuletzt der Blick auf die Fiction: So soll Gunther Burghagen, der bislang als freier Produzent und Autor tätig war und bei RTL über Jahre in leitender Position für Sitcom- und Comedyformate verantwortlich war, den Aufbau einer Abteilung für fiktionale Projekte vorantreiben - hier war kürzlich bereits von einer neuen Sat.1-Sitcom mit Bülent Ceylan die Rede. Gleichzeitig ist es Burghagens Aufgabe, sich um den Verkauf und die Realisierung von fiktionalen Stoffen und Formaten im In- und Ausland zu kümmern. Er arbeitet vom Kölner Standort aus.



Auch Stefan Sprenger, der bereits seit März für Constantin Entertainment arbeitet, soll in Köln tätig sein. Seine Aufgabe ist es, sich um Show-Formate wie "Genial daneben", "Richtig witzig" oder "Mario Barth präsentiert: Die Wahrheit über Mann und Frau" zu kümmern. Rico Morath ist derweil künftig für die Entwicklung, den Verkauf und die Realisierung von täglichen Programmen verantwortlich. Dazu zählen auch Neuentwicklungen wie ein Ärztetalk. Derzeit arbeitet er noch für Sat.1, wo er als Executive Producer Daytime mit Formaten dieser Art bestens vertraut ist.

