NFL kratzt an Zweistelligkeit, Comedy Central stark

© ProSiebenSat.1/Martin Saumweber

Die NFL hat ProSieben Maxx einmal mehr fantastische Quoten beschert, am Sonntag kratzte die Übertragung nach Mitternacht sogar an zweistelligen Werten. Und Comedy Central präsentierte sich kurz vor der Ausweitung der Sendezeit in Bestform.



31.12.2018 - 09:55 Uhr von Timo Niemeier 31.12.2018 - 09:55 Uhr

Gute Quoten bei den NFL-Übertragungen kennt man bei ProSieben Maxx längst, aber bei den Werten, die man am Sonntag eingefahren hat, wird man sich vielleicht noch einmal die Augen reiben. Die am späten Abend gezeigte Konferenz von den Matches zwischen den Philadelphia Eagles und den Washington Redskins sowie den Chicago Bears und den Minnesota Vikings kam ab 22:15 Uhr durchgängig, und damit bis tief in die Nacht, auf mehr als eine halbe Million Zuschauer. Schon die ersten beiden Viertel liefen mit 4,8 und 5,4 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe fantastisch, ab Mitternacht lief es dann aber sogar noch deutlich besser.





Das dritte Viertel erreichte 8,0 Prozent Marktanteil und zum Schluss waren ab 00:32 Uhr sogar 9,8 Prozent Marktanteil drin. Um ein Haar hätte die NFL damit zweistellige Werte eingefahren. Im Schnitt wurden so 6,4 Prozent gemessen - das ist der beste Regular-Season-Wert, den ProSieben Maxx bislang erzielt hat. Schon die erste Übertragung des Tages erreichte tolle Werte: Das Spiel zwischen den Houston Texans und den Jacksonville Jaguars erreichte im Schnitt ebenfalls etwa eine halbe Million Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag durchgängig bei mehr als 4,0 Prozent. Der Tagesmarktanteil von ProSieben Maxx lag dementsprechend bei sehr guten 3,2 Prozent. Für ProSieben Maxx war es zudem die beste "ranNFL"-Saison aller Zeiten: Die Regular Season erzielte 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 2017 waren es noch 2,4 Prozent.

Auch Sport1 erzielten einen tollen Tageswert in Höhe von 2,1 Prozent. Richtig gut lief es am Sonntag für das Halbfinale der Darts-WM: 760.000 Zuschauer schalteten die mehr als dreistündige Übertragung ab 19:30 Uhr ein. Schon beim Gesamtpublikum waren damit 2,7 Prozent drin, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 4,2 Prozent gemessen.

Doch auch andere Sender wussten am Sonntag mit guten Quoten zu überzeugen. Comedy Central etwa, das ab dem 1. Januar 24 Stunden am Tag sendet, kam auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,9 Prozent. Der Sender zeigt damit schon einmal, wie viel Potenzial im Thema Comedy steckt, wenngleich man am Sonntag nur "American Dad" und "South Park" gezeigt hat. Aber selbst in der hart umkämpften Primetime kam "South Park" auf mehr als 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Nach Mitternacht waren sogar 3,6 Prozent drin. "American Dad" erreichte mit zwei Folgen am Vorabend jeweils 2,9 Prozent.

Teilen