BR findet Markwort-Nachfolger für seinen "Stammtisch"

Ab der kommenden Woche bekommt der "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen einen neuen Gastgeber: Ex-"Spiegel"- und "SZ"-Chefredakteur Hans Werner Kilz tritt die Nachfolge von Helmut Markwort an, der inzwischen im Landtag sitzt.



05.01.2019 - 09:55 Uhr von Alexander Krei 05.01.2019 - 09:55 Uhr

Seit vor zehn Monaten bekannt wurde, dass Helmut Markwort für die FDP bei der bayerischen Landtagswahl antreten würde, musste der langjährige "Focus"-Chefredakteur seinen Job als Moderator der BR-Talkshow "Sonntags-Stammtisch" abgeben. Übergangsweise wurde die Sendung seither von Tilmann Schöberl präsentiert, doch mit Beginn des neuen Jahres wird nun ein neuer Gastgeber die Fragen stellen.

Die Wahl fiel auf Hans Werner Kilz - der ehemalige Chefredakteur von "Spiegel" und "Süddeutscher Zeitung" wird erstmals am 13. Januar durch den "Sonntags-Stammtisch" führen. "Mich reizt die neue Aufgabe im BR Fernsehen sehr, weil wir in politisch turbulenten Zeiten leben", sagte Kilz. "Und weil es mir Spaß macht, mich mit meinungsstarken Menschen auszutauschen und kontrovers zu diskutieren, um so die aktuellen Themen der Woche am Stammtisch zu beleuchten und zu vertiefen."

BR-Informationsdirektor Thoms Hinrichs: "Der Sonntags-Stammtisch ist eine urbayerische Sendung, die es so und in dieser Form nur in Bayern geben kann. Ich freue mich, dass es gelungen ist, mit dem neuen Moderationsgespann eine Formation zu finden, die die erfolgreiche Tradition der vergangenen Jahre fortsetzen kann. Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg."



Neu ist, dass der Moderator künftig von wechselnden Co-Gastgebern unterstützt werden wird. So wechseln sich auf einem der beiden Co-Gastgeber-Plätze die bayerischen Wissenschaftler Evelyn Ehrenberger und Klaus Bogenberger ab. Auf dem zweiten Platz werden alternierend der frühere Ski-Star Christian Neureuther und die Volksmusik- und Kabarettkünstlerin Monika Well zu sehen sein. Tilmann Schöberl bleibt dem Stammtisch indes weiter verbunden - als Vertretung von Hans Werner Kilz.

