AXN zeigt australische Thriller-Serie "Bite Club" ab März

Die australische Thriller-Serie "Bite Club" findet im März ihren Weg nach Deutschland, die acht Folgen laufen dann immer dienstags zur besten Sendezeit bei AXN. In der Serie geht es um Opfer von Hai-Attacken.



08.01.2019 - 11:46 Uhr von Timo Niemeier 08.01.2019 - 11:46 Uhr

AXN hat angekündigt, die australische Serie "Bite Club" ab März zu zeigen. Die acht Folgen umfassende erste Staffel startet am 19. März und ist dann immer dienstags ab 20:15 Uhr beim Sender zu sehen. Nach der Ausstrahlung stehen diese Folge sowie die Episode der nächsten Woche auf Abruf in der AXN-Mediathek zur Verfügung. In Australien war die Polizei-Thrillerserie zwischen August und Oktober 2018 beim Sender Nine zu sehen.

Im "Bite Club" treffen sich Opfer von Hai-Attacken, um über ihre Ängste zu sprechen und sie dadurch zu überwinden. Das Liebespaar Zoe (Ash Ricardo) und Dan (Todd Lasance) überlebt beim Surfen nur knapp den fürchterlichen Angriff eines großen weißen Hais. Der Schock sitzt so tief, dass sie sich danach trennen und keinen Kontakt mehr haben. Dan betreut nun andere Haiopfer wie etwa Amber (Marny Kennedy), die ebenfalls ein schweres Trauma erlitten hat. Drei Jahre später führt das Schicksal Zoe und Dan wieder zusammen: Beide arbeiten bei derselben Mordkommission. Als sich die Leichen häufen, wächst ihr Verdacht, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun haben. Je tiefer sie in die Psyche des Killers eintauchen, desto unheimlicher und blutiger wird das Ganze. Eine rätselhafte Rolle spielt auch der charismatische Cop Stephen (Dominic Monaghan).

