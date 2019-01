RTL startet Unternehmens-Podcast mit Dschungel-Talk

© MG RTL

Die Mediengruppe RTL Deutschland will ab sofort mit einem Unternehmenspodcast ihr Kommunikations-Portfolio ausbauen. Zum Start hat man sich für einen Dschungel-Talk mit Kandidatin Evelyn Burdecki entschieden.



09.01.2019 - 15:43 Uhr von Alexander Krei 09.01.2019 - 15:43 Uhr

Die Mediengruppe RTL Deutschland hat einen Unternehmenspodcast gestartet, der laut Eigenbeschreibung "sämtliche Senderfarben abbilden" soll - also von RTL über Vox bis hin zu n-tv. Geplant ist, dass wechselnde Moderatoren in regelmäßigen Abständen mit Personen aus dem Kosmos der Mediengruppe sprechen.

In den rund halbstündigen Talks sollen sowohl TV-Köpfe als auch Entscheider hinter den Kulissen zu Wort kommen - dementsprechend richtet sich der Podcast sowohl an die B2B- als auch die B2C-Zielgruppe. Als ersten Gast hat sich die Mediengruppe für Evelyn Burdecki entschieden, die durch ihre "Bachelor"-Teilnahme bekannt wurde und von diesem Freitag an im RTL-Dschungelcamp zu sehen sein wird.

Abgerufen werden kann der Podcast sowohl im Newsroom der Mediengruppe RTL Deutschland als auch bei Spotify. In Kürze soll er außerdem bei iTunes und Deezer zur Verfügung stehen.

