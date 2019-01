RTL II: Ende Januar geht's mit "Ibiza Diary" weiter

© RTL II/Sebastian Heberlein

Ab Ende Januar zeigt RTL II seine neue Serie "Ibiza Diary". Nachdem die erste Folge im Herbst noch am späten Abend lief, hat sich der Sender jetzt für eine Ausstrahlung am Nachmittag entschieden. Die Daily-Dosis steigt damit weiter an.



11.01.2019 - 14:37 Uhr von Alexander Krei 11.01.2019 - 14:37 Uhr

Nachdem RTL II im September spätabends eine Folge seiner neuen Fiction-Produktion "Ibiza Diary" ausstrahlte, geht das von Fisch Will Wurm Media produzierte Format nun wie geplant in Serie - allerdings im Nachmittagsprogramm. Ab dem 28. Januar laufen insgesamt 15 Folgen montags bis freitags um 16:00 Uhr. Damit erhöht RTL II die Zahl seiner Soaps zwischenzeitlich auf vier: Neben "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" läuft ab dem kommenden Montag um 17:10 Uhr auch noch die neue Casting-Soap "Chartbreaker" (DWDL.de berichtete).

Im Mittelpunkt von "Ibiza Diary" steht die 17-jährige Mara, die es zu Hause in München nicht mehr aushält: Schlimmes Cybermobbing und ständige Streitereien mit ihrer Mutter und dem alkoholisierten Stiefvater sind dort an der Tagesordnung. Als ihr alles zu viel wird, fliegt sie spontan nach Ibiza zu ihrem leiblichen Vater, von dem sie erst vor kurzem erfahren hat. Bei ihrer Ankunft am Flughafen wird Mara von dem gutaussehenden Kev in Empfang genommen. Später kommt heraus: Er ist der Freund von Maras neuer Stiefschwester Mylene.

Bei der Serie setzt RTL II vor allem auf junge und bislang noch wenig bekannte Talente. Darüber hinaus wird aber auch unter anderem Natascha Ochsenknecht in der Serie mitspielen. Auch die Social-Media-Sternchen Philipp Stehler und Filiz Günther sind in "Ibiza Diary" zu sehen. Produziert wurde die Serie von Fisch Will Wurm Media.



