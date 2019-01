"Hawaii Five-0" kehrt Ende Januar mit neuen Folgen zurück

© 2017 CBS Broadcasting Inc.

Dienstags zeigt Sat.1 mittlerweile US-Serien. In den kommenden Wochen müssen sich die Zuschauer noch mit "Navy CIS" und dessen Ableger aus Los Angeles begnügen, Ende des Monats kehrt dann auch "Hawaii Five-0" zurück.



12.01.2019 - 12:02 Uhr von Timo Niemeier 12.01.2019 - 12:02 Uhr

Der Start in den neuen US-Seriendienstag verlief für Sat.1 in dieser Woche reichlich unspektakulär: Drei neue Folgen von "Navy CIS" pendelten zwischen 7,5 und 8,1 Prozent Marktanteil. In den kommenden Wochen können die Zuschauer etwas mehr Abwechslung erwarten: Zwar bleibt "Navy CIS" zur besten Sendezeit mit neuen Folgen im Programm, in der kommenden Woche startet um 21:15 Uhr dann aber auch "Navy CIS: L.A.". Ende des Monats gesellt sich dann eine weitere US-Serie mit neuen Folgen hinzu.

Am 29. Januar kehrt nämlich auch "Hawaii Five-0" mit neuen Folgen ins Programm zurück, diese sind immer im Anschluss an die beiden genannten Serien um 22:15 Uhr zu sehen. Sat.1 beginnt mit der Ausstrahlung der Folge "Alte Meister", das ist die 24. Folge der achten Staffel, die man kurz vor Weihnachten unterbrochen hatte. Eine weitere neue Episode beinhaltet die Staffel darüber hinaus, danach steht Staffel neun an, die im Herbst des vergangenen Jahres in den USA angelaufen ist.

Teilen