"Kitchen Impossible" läuft bald auch in den Niederlanden

Der Erfolg von "Kitchen Impossible" spricht sich allmählich auch im Ausland herum. Nach Frankreich wird nun auch in Holland eine eigene Version der Vox-Kochshow zu sehen sein. Schon Ende Januar gibt es die erste Folge zu sehen.



14.01.2019 - 15:41 Uhr von Alexander Krei 14.01.2019 - 15:41 Uhr

Die erfolgreiche Vox-Kochshow "Kitchen Impossible" wird schon bald in einem weiteren Land zu sehen sein. Nachdem Endemol Shine das Format nach Frankreich verkauft hat (DWDL.de berichtete), soll noch in diesem Monat eine niederländische Adaption an den Start gehen. Unter dem Titel "Herman Tegen De Rest" ist die Show erstmals am 29. Januar beim Privatsender RTL4 zu sehen.

Im Mittelpunkt der Show steht der Küchenchef Herman de Blijker, der gegen verschiedene niederländische Spitzenköche antritt. Analog zur deutschen Version mit Tim Mälzer müssen die Kontrahenten im Ausland landestypische Gericht nachkochen, ohne die genauen Zutaten zu erkennen.

Hierzulande startet "Kitchen Impossible" Anfang Februar in die neue Staffel. In der Vergangenheit hatte die Show bei Vox am hart umkämpften Sonntagabend Marktanteile von teils mehr als 13 Prozent in der Zielgruppe verzeichnet. Daneben wurde das Format 2017 und 2018 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und war darüber hinaus unter anderem für den Grimme-Preis nominiert.

