"Kitchen Impossible" gibt's bald auch in Frankreich

© Endemol Shine

Wenige Tage vor Beginn der Fernsehmesse MIPCOM hat Endemol Shine das Koch-Format "Kitchen Impossible" nach Frankreich verkauft. Eine Pilotfolge ist bereits entstanden. Hierzulande laufen derzeit die Dreharbeiten für die nächste Staffel.



11.10.2018 - 10:00 Uhr von Alexander Krei 11.10.2018 - 10:00 Uhr

Bei Vox mauserte sich "Kitchen Impossible" zur Quoten-Überraschung am hart umkämpften Sonntagabend, jetzt wurde die in Deutschland entwickelte Koch-Doku nach Frankreich verkauft. Endemol Shine France hat für den zu TF1 gehörenden französischen Sender TMC bereits eine Pilotfolge produziert, die unter dem Titel "Cuisine Impossible" zu sehen sein wird.

"Wenn Sender und Produzent an die Kraft eines Formates glauben, kann so eine wunderbare Erfolgsgeschichte wie bei 'Kitchen Impossible' entstehen", sagte Magnus Kastner, CEO von Endemol Shine Germany. "Die allererste Pilot-Folge lief damals mit 5,9 Prozent Marktanteil. Vox glaubte an die Kraft von 'Kitchen Impossible', beauftragte eine Staffel und mittlerweile ist das Format mit Tim Mälzer und herausragenden Köchinnen und Köchen, Publikums-Liebling. Sven Steffensmeier und sein Team überraschen uns jede Folge wieder mit beeindruckenden Bildern und Geschichten."

Den Lohn gab's nicht nur in Form von guten Quoten: So wurde "Kitchen Impossible" 2017 und 2018 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und war darüber hinaus für den Grimme-Preis, die Goldene Kamera und die Rose d'Or nominiert. Aktuell entsteht in 21 Ländern eine neue Staffel des Vox-Formats, zudem ist für Dezember ein weiteres Weihnachtsspecial geplant.

Teilen