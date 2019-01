Auch NBCUniversal kündigt eigenen Streamingdienst an

© NBCUniversal

Der Streaming-Wettbewerb wird noch härter umkämpft, denn 2020 will nun auch NBCUniversal einen eigenen Dienst starten. Den sollen Pay-TV-Kunden kostenlos nutzen können - und damit auch Abonnenten von Sky. Angeboten werden mehrere Varianten.



15.01.2019 - 11:01 Uhr von Alexander Krei 15.01.2019 - 11:01 Uhr

NBCUniversal plant den Start eines eigenen Streamingangebots. Mit dem Unternehmen betritt damit ein weiterer Anbieter die Bühne, der in Konkurrenz zu Netflix, Prime Video und all den anderen inzwischen verfügbaren Angeboten stehen wird. Der bislang noch namenlose Dienst soll Anfang 2020 an den Start gehen und dürfte das erste Großprojekt sein, das NBCUniversal auch beim Pay-TV-Anbieter Sky umsetzt, den sich die NBC-Mutter Comcast erst vor wenigen Monaten für 40 Milliarden US-Dollar einverleibt hat.

Die Planungen sehen vor, dass sowohl Kabel-Kunden von Comcast als auch Sky-Abonnenten den neuen Dienst kostenlos erhalten werden. Sie müssen dafür jedoch im Gegenzug Werbung in Kauf nehmen. Von Unterbrechungen mit einer Länge von drei bis fünf Minuten pro Stunde ist die Rede. Auf diese Weise will NBCUniversal auf Anhieb 52 Millionen Abonnenten erreichen - und nach Angaben von NBCUniversal-Chef Steve Burke monatlich fünf Euro pro Kunde verdienen.

Gleichzeitig soll gegen Gebühr aber auch eine werbefreie Version erhältlich sein. Zudem wird es auch möglich sein, den Streamingdienst zu abonnieren, ohne ein Pay-TV-Abo bei Comcast oder Sky abzuschließen. Einem Bericht von CNBC zufolge soll der Preis dann bei etwa zwölf Euro pro Monat liegen. Gezeigt werden sollen sowohl Eigenproduktionen als auch Inhalte von externen Partnern. Ganz so strikt wie Disney will NBC aber offensichtlich nicht vorgehen: So will man die eigenen Inhalte weiterhin auch anderen Plattformen anbieten.

Der Streaming-Wettbewerb wird mit den jetzigen Ankündigungen von NBCUniversal noch härter umkämpft, schließlich hat neben Disney auch WarnerMedia einen neuen Dienst angekündigt (DWDL.de berichtete). Beide Angebote sollen noch in diesem Jahr starten. In den USA hat Amazon zudem kürzlich den werbefinanzierten Streamingdienst IMDb Freedrive gestartet, für dessen Nutzung lediglich ein IMDb-Account benötigt wird. Unklar ist allerdings, ob das Angebot auch nach Europa kommen wird.

