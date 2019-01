Disney Channel holt "Roseanne"-Spin-off ins Free-TV

© Disney Media Distribution

Das "Roseanne"-Spin-off "Die Conners" ist bald nicht nur bei Amazon Prime Video zu sehen, der Disney Channel zeigt die Serie ab Mitte Februar auch im Free-TV. Die Folgen sind immer mittwochs am späten Abend beim Sender zu sehen.



16.01.2019 - 10:44 Uhr von Timo Niemeier 16.01.2019 - 10:44 Uhr

Mit rund sieben Millionen Zuschauern beschert die Sitcom "The Conners" ABC nach wie vor regelmäßig sehr gute Quoten. An die Reichweiten und Marktanteile von "Roseanne" kommt das Spin-off allerdings nicht heran, dort schalteten regelmäßig mehr als zehn Millionen Menschen zu. Doch nachdem Hauptdarstellerin Roseanne Barr rassistische Tweets absetzte, wurde sie von ABC trotz des großen Erfolgs vor die Tür gesetzt. Schnell stampfte man "The Conners" aus dem Boden. Eigentlich ist es nach wie vor "Roseanne" - nur eben ohne Roseanne.

Seit Ende November sind die "Conners" in Deutschland bei Amazon Prime Video zu sehen, bald schafft es die Serie aber auch ins Free-TV. Der Disney Channel wird die erste Staffel ab dem 13. Februar immer mittwochs ab 22:05 Uhr zeigen. Ursprünglich wollte der Disney Channel 2018 auch die "Roseanne"-Neuauflage zeigen, nach dem Eklat rund um die Hauptdarstellerin verzichtete man darauf jedoch. Nun nimmt mal also das daraus entstandene Spin-off ins Programm.

"Die Conners" startet damit, dass die Familie Conner erst einmal den Verlust des Familienoberhaupts Roseanne zu verkraften hat. Zusätzlich kommen aber auch all die großen und kleinen Hürden, die sie in der Vorstadt Lanford erwarten. Doch eines steht für die Familie immer fest: Egal, was kommt, sei es die Angst vor dem Älter werden, das herausfordernde Leben mit kleinen Kindern, unvorhergesehene Schwangerschaften oder finanzielle Probleme – sie wollen alles gemeinsam meistern. Geschrieben wird die Sitcom, ebenso wie "Roseanne", von Tom Werner. Im Hauptcast sind auch weiterhin die Schauspieler zu sehen, die auch in "Roseanne" mitwirkten.

