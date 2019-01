Vox wiederholt "Club der roten Bänder" vor Kinostart

© Vox/Guido Lange

Mitte Februar startet der "Club der roten Bänder"-Kinofilm, ein paar Tage früher beginnt Vox noch einmal mit der Wiederholung der Serie. Der Sender beginnt bei der ersten Folge, Fans müssen allerdings früh aufstehen. RTL kramt unterdessen "Doctor’s Diary" aus dem Archiv.



17.01.2019 - 15:20 Uhr von Timo Niemeier 17.01.2019 - 15:20 Uhr

Vox hat die Wiederholung seiner Serie "Club der roten Bänder" angekündigt. Am 9. Februar startet man noch einmal mit der ersten Staffel, los geht’s allerdings schon in der Früh um 7:40 Uhr. Vox zeigt an diesem Samstag fünf Folgen am Stück und danach noch einmal die Doku "Making of… Club der roten Bänder - Wie alles begann". In den Wochen danach folgen die restlichen Episoden der Serie.

Bei Vox will man ganz offensichtlich vom "Club der roten Bänder"-Film profitieren, der am 14. Februar in die Kinos kommt. Inhaltlich soll es sich nicht um eine Fortsetzung handeln, sondern um ein Prequel, also eine Vorgeschichte. Die Kinobesucher sollen dann erfahren, was vor den Ereignissen der Serie geschah und wie Leo zum kämpferischen Helden wurde. Mit an Bord sind Tim Oliver Schultz, Luise Befort, Nils Julius Schuck, Damian Hardung, Ivo Kortlang und Timur Bartels - also alle Hauptdarsteller der Serie. Produziert wird der Film, wie die Serie, von Bantry Bay.

Und auch RTL kramt im Februar eine altbekannte Serie aus dem Archiv. Der Sender wird "Doctor’s Diary" ab dem 12. Februar noch einmal von Anfang an zeigen, geplant sind Doppelfolgen an jedem Dienstag ab 22:05 Uhr. An diesem Tag startet auch die neue Serie "Die Klempnerin", außerdem kehrt "Beck is back" zurück (DWDL.de berichtete). Auch Sat.1 versucht derzeit am Montagabend alte Serien wie "Josephine Klick" mit neuen Folgen von "Einstein" und dem komplett frischen "Der Bulle und das Biest" zu kombinieren - die Quoten der Wiederholungen sind derzeit aber sehr enttäuschend. Mal sehen, ob "Doctor’s Diary" bei RTL es besser machen wird.

Teilen