Sky hat einen Sendetermin für "8 Tage" gefunden

Eigentlich sollte die neue Sky-Serie "8 Tage" schon im vergangenen Jahr laufen, dann hat der Sender sie aber doch lieber auf 2019 geschoben. Nun gibt es ein konkretes Ausstrahlungsdatum: Im März geht es los.



17.01.2019 - 15:36 Uhr von Timo Niemeier 17.01.2019 - 15:36 Uhr

In wenigen Wochen wird es apokalyptisch bei Sky: Ab dem 1. März zeigt der Sender nämlich seine neue Serie "8 Tage". Alle acht Episoden werden dann auf einen Schlag bei Sky Ticket und Sky Go verfügbar gemacht. Die lineare Ausstrahlung auf Sky 1 HD erfolgt ebenfalls am 1. März ab 20.15 Uhr mit einer Doppelfolge, danach folgen wöchentlich um 20.15 Uhr eine Wiederholung und um 21.00 Uhr die nächste neue Episode. Ihre Weltpremiere feiert die Serie noch im Februar auf der Berlinale.

In der von der Neuesuper produzierten Serie "8 Tage" erzählen die Regisseure Stefan Ruzowitzky und Michael Krummenacher von den Tagen vor dem Einschlag eines Asteroiden in Europa, erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive ganz normaler Menschen, die sich auf die Katastrophe vorbereiten. Zu sehen sein werden unter anderem Christiane Paul, Mark Waschke, Lena Klenke, David Schütter, Fabian Hinrichs, Nora Waldstätten, Devid Striesow, Henry Hübchen, Murathan Muslu und viele andere. Showrunner Rafael Parente hat gemeinsam mit Peter Kocyla und Benjamin Seiler die Drehbücher geschrieben. Produzenten sind neben Parente auch noch Simon Amberger und Korbinian Dufter.

Gefördert wurde die Produktion der Serie vom German Motion Picture Fund, dem Medienboard Berlin Brandenburg und dem FFF Bayern. Ursprünglich wollte Sky die Serie schon im vergangenen Oktober starten, hatte sie dann aber doch auf das neue Jahr verschoben. Der Sender hatte damals "programmstrategischen Gründe" ins Feld geführt. Mit "Das Boot" startete damals schon eine vielbeachtete Eigenproduktion von Sky, hinzu kamen neue Staffeln von Lizenzserien wie "House of Cards" und "The Walking Dead".

So beschreibt Sky "8 Tage": Ein 60 Kilometer großer Asteroid rast auf die Erde zu. Die Aufprallzone liegt mitten in Europa. Die Chance hier zu überleben: Gleich Null. Ganz Europa ist jetzt auf der Flucht. Der Physiklehrer Uli (Mark Waschke) und seine Frau, die Ärztin Susanne (Christiane Paul) versuchen, sich mit ihren Kindern Leonie (Lena Klenke) und Jonas (Claude Heinrich) in Richtung Sibirien durchzuschlagen. Ein Himmelfahrtskommando, denn die Grenzen nach Osten sind dicht. Insgeheim glaubt Susanne immer noch, dass ihr Bruder Herrmann (Fabian Hinrichs) sie retten wird. Doch der Regierungsmitarbeiter hat die Chance, mit seiner hochschwangeren Frau Marion (Nora Waldstätten) in die USA ausgeflogen zu werden. Voller Gewissensbisse steht er vor der Entscheidung, Susanne und seinen Vater Egon (Henry Hübchen) in der Hölle zurückzulassen. Währenddessen sitzt Leonies beste Freundin Nora (Luisa-Céline Gaffron) in dem Bunker, den ihr gewalttätiger Vater Klaus (Devid Striesow) seit Monaten gebaut hat – und der pflichtbewusste Polizist Deniz (Murathan Muslu) versucht verzweifelt, in den letzten Tagen die Ordnung aufrecht zu erhalten. Doch mehr und mehr stellt sich für alle die Frage: Was ist dir im letzten Augenblick wirklich wichtig?

