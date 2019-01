RTL II verdoppelt die "Workout"-Dosis am Vorabend

© RTL II

Anfang Februar kehrt "Workout - Muskeln, Schweiß & Liebe" ins Programm von RTL II zurück. Nach der erfolgreichen ersten Staffel erhöht der Sender die Schlagzahl und zeigt nun doppelt so viele Folgen im Vorabendprogramm.



18.01.2019 - 11:35 Uhr von Alexander Krei 18.01.2019 - 11:35 Uhr

RTL II hat eine zweite Staffel seiner Fitness-Soap "Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe" angekündigt. Die Ausstrahlung erfolgt ab dem 4. Februar montags bis freitags um 17:10 Uhr und damit erneut im Vorfeld von "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht". Im Vergleich zur ersten Staffel hat RTL II bei der Produktionsfirma Constantin Entertainment gleich doppelt so viele Folgen bestellt: Gezeigt werden diesmal 30 Folgen.

In der zweiten Staffel der Scripted Reality kämpfen 13 Kandidaten auf Fuerteventura um die sportliche Leitung im Traumhotel "La Pared". Dafür müssen sie verschiedene Challenges bestehen. Neben den Prüfungen verspricht RTL II aber auch "heiße Flirts und kleine Romanzen".

Die erste Staffel kam im vergangenen Jahr beim Publikum ganz gut an: Im Schnitt schalteten mehr als 300.000 Zuschauer ein, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei fünfeinhalb Prozent. In der Spitze waren sogar bis zu 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin. Von solchen Werten ist die Casting-Soap "Chartbreaker", die aktuell auf dem Sendeplatz zu sehen ist, noch ein gutes Stück entfernt: Die ersten vier Folgen verzeichneten im Schnitt nur drei Prozent Marktanteil.

Generell hat RTL II in den zurückliegenden Monaten gleich mehrere Soap-Tests am späten Nachmittag an den Start gebracht. So war Ende 2018 mit "Leben. Lieben. Leipzig" noch ein weiteres Format zu sehen. Nach anfänglichen Problem zeigte der Quoten-Trend hier zuletzt nach oben.

