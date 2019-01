Neuer Sendeplatz für "Fear The Walking Dead" bei RTL II

© AMC/Amazon

Die dritte Staffel von "Fear The Walking Dead" ist schon vor eineinhalb Jahren in den USA zu sehen gewesen, in Deutschland stehen die Folgen bei Amazon Prime Video zur Verfügung. Nun bringt RTL II die Staffel auch ins Free-TV: Ab Februar laufen die Episoden auf einem neuen Sendeplatz.



18.01.2019 - 12:46 Uhr von Timo Niemeier 18.01.2019 - 12:46 Uhr

RTL II hat die Free-TV-Premiere der dritten "Fear The Walking Dead"-Staffel angekündigt. Die 16 Episoden sollen ab dem 7. Februar immer donnerstags ab 23:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen sei. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung auch eine Woche kostenlos bei TV Now verfügbar. Kunden von Amazon Prime Video können alle 16 Folgen der dritten Staffel bereits seit Oktober 2017 sehen. Seit einigen Monaten stehen dort auch die neuen Folgen der vierten Staffel zum Abruf bereit.

Bei RTL II müssen sich die Fans der Serie an einen neuen Sendeplatz gewöhnen: Die ersten beiden Durchläufe zeigte der Sender noch am späten Samstagabend - jetzt also der Wechsel auf den Donnerstag. Mit im Durchschnitt etwa 6,0 Prozent Marktanteil waren die 21 bislang gezeigten Folgen ein Erfolg für RTL II.

In der dritten Staffel schlägt sich Familie Clark weiter Richtung bis zur Grenze zwischen den USA und Mexiko durch. Dort angekommen gelangen sie gleich zu Anfang in eine scheinbar hoffnungslose Lage: Sie werden von einer brutalen Miliz verhaftet und in Gefangenschaft genommen. Angeführt wird die Truppe von Troy Otto (Daniel Sharman), dessen psychopathische Mordlust von seinem Bruder Jake (Sam Underwood) kaum in Zaum gehalten werden kann. Für die Clarks steht fest: Sie müssen fliehen. Doch das gestaltet sich alles andere als einfach. Das Ziel von Madison und den Kindern ist es, die Ranch von Jeremiah Otto (Dayton Callie), dem Vater von Troy und Jake zu erreichen, um dort Zuflucht zu suchen. Doch wirklich sicher ist es auch dort nicht - erneut beginnt ein Kampf um Leben und Tod.

Teilen