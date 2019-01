Vox nimmt "Major Crimes" sehr kurzfristig ins Programm

© VOX/Warner Bros. Television

Weil Vox jüngst am Mittwochabend mit großen Quoten-Problemen zu kämpfen hatte, sollen nun kurzerhand neue Folgen von "Major Crime" für Linderung sorgen. Die Ausstrahlung erfolgt nur wenige Tage nach der Premiere im Pay-TV.



18.01.2019 - 17:01 Uhr von Alexander Krei 18.01.2019 - 17:01 Uhr

Bei Vox ist die Quoten-Not zum Start ins neue Jahr vergleichsweise groß: Nach 17 Tagen steht der Sender bislang in der Zielgruppe bei nur 6,2 Prozent Marktanteil - bleibt es dabei, dann wäre das der schwächste Monatswert seit drei Jahren, sieht man von WM- und EM-Monaten ab. Fiele Vox noch tiefer, müsste man sogar rund 14 Jahre zurückgehen, um einen schlechteren Wert zu finden. Da ist derzeit also jeder Prozentpunkt wichtig. Dadurch ist es dann vermutlich auch zu erklären, dass Vox jetzt kurzerhand einige Programmänderungen am Mittwochabend vornimmt.

So zeigt der Sender in der kommenden Woche gleich zwei Folgen seiner US-Serie "Outlander" und damit eine mehr als zunächst geplant. Ursprünglich wollte Vox wohl einer Überschneidung mit dem Dschungelcamp aus dem Weg gehen. Weil zwei "Ransom"-Wiederholungen in dieser Woche jedoch nur Marktanteile um zwei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen schafften, hat man es sich jetzt ganz offensichtlich noch einmal anders überlegt.

Und mehr noch: Im Anschluss an "Outlander" startet Vox am Mittwoch um 22:35 Uhr sogar kurzfristig die sechste Staffel der Krimiserie "Major Crime", die damit in direkter Konkurrenz zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in Erstausstrahlung zu sehen ist. Die Serie mit Mary McConnell war zuletzt zwar kein Überflieger mehr, dürfte sich aber zumindest besser schlagen als "Ransom" - so jedenfalls das Kalkül bei Vox. Bei der sechsten Staffel handelt es sich übrigens um die letzte Staffel von "Major Crime", das einst als Spin-Off von "The Closer" gestartet war.

Der spontane Sendetermin dürfte unterdessen auch den Pay-TV-Sender TNT Serie überraschen, wo die finale Staffel der US-Serie erst an diesem Freitag an den Start geht. Vox zieht im Free-TV also nur fünf Tage später nach. Am späten Mittwochabend setzt der Sender unterdessen wie gehabt auf eine Wiederholung von "Rizzoli & Isles".

