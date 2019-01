ZDF holt "Professor T." und "Tonio & Julia" im März zurück

© ZDF/Thomas Jahn

Das ZDF holt in wenigen Wochen zwei altbekannte Serien zurück auf die Bildschirme. Vier neue Folgen gibt es dann jeweils von "Professor T." und "Tonio & Julia" zu sehen, letzteres startete im vergangenen Jahr mit guten Quoten.



22.01.2019 von Timo Niemeier

Matthias Matschke schlüpft bald wieder in die Rolle des "Professor T.". Ab dem 8. März zeigt das ZDF vier neue Folgen der Serie auf dem gewohnten Sendeplatz freitags ab 20:15 Uhr. Im vergangenen Jahr kam die Serie auf diesem Sendeplatz auf weniger als vier Millionen Zuschauer, wobei vor allem die letzte Folge mit 3,26 Millionen Zuschauern den Schnitt nach unten zog. Die erste Staffel sahen 2017 noch mehr als viereinhalb Millionen Menschen, damals lief "Professor T." aber noch samstag ab 21:45 Uhr. Produziert wird die Serie von Rowboat.

Einen Tag vorher, am 7. März, kehrt auch "Tonio & Julia" zurück. Das ZDF testete die Serie im vergangenen Jahr an zwei Abenden und konnte gute bis sehr gute Quoten einfahren - nun also die Fortsetzung. Und weil es im vergangenen Jahr so gut lief, hat die Studio-TV-Film GmbH gleich vier neue Folgen produziert. In der Serie geht es um Familientherapeutin Julia (Oona Devi Liebich) und Pfarrer Tonio (Maximilian Grill), die gemeinsam in einer Ehe- und Familienberatungsstelle im bayerischen Alpenvorland arbeiten. Zum Start in die neue Staffel brauchen die beiden nach ihrer Trennung Abstand voneinander, doch dann werden sie Zeuge eines Unfalls.

