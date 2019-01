Kate Beckinsale kommt als "The Widow" zu Amazon

© Amazon

Die nächste Hollywoodbekanntheit ist in ihrer eigenen Serien zu sehen: Im Prime Original "The Widow" wird es für die britische Darstellerin Kate Beckinsale nervenaufreibend. Los geht es Anfang März auf Amazon.



25.01.2019 - 10:47 Uhr von Kevin Hennings 25.01.2019 - 10:47 Uhr

Prominente Hollywoodstars, die sich auf Serienrollen einlassen, sind längst nicht mehr die Ausnahme, sondern beinahe die Regel. Zuletzt war es beispielsweise Julia Roberts, die sich in Amazons "Homecoming" um PTSD-erkrankte Soldaten kümmert. Für Kate Beckinsale ("Underworld") wird es im neuesten Prime Original nicht weniger dramatisch. Wenn "The Widow" ab Freitag, den 1. März bei Amazon zu sehen ist, macht sie sich auf die Suche nach ihrem totgeglaubten Ehemann. Die insgesamt acht Folgen der ersten Staffel stehen dann in der englischen Originalversion bereit, sowie in der deutschen Synchronfassung.

Kate Beckinsale lebt in "The Widow" als Georgia Wells bereits seit drei Jahren völlig zurückgezogen im Hinterland von Wales – fernab von all den komfortablen Vorzügen des 21. Jahrhunderts. Als die Liebe ihres Lebens, Will (Matthew Le Nevez), bei einem Flugzeugabsturz in der Demokratischen Republik Kongo ums Leben gekommen ist, wollte sie nicht mehr in der Zivilisation leben. Doch als sie Will im Hintergrund eines Fernsehberichts über den Kongo entdeckt, ist Georgia schnell davon überzeugt, dass Will weitaus lebendiger ist, als sie vermutete.

Sie kehrt das erste Mal seit der Tragödie in die Hauptstadt des Landes, Kinshasa, zurück. Dort trifft sie Judith Gray (Alex Kingston), Wills ehemalige rätselhafte Geschäftspartnerin, und Emmanuel Kazadi (Jacky Ido), einen kongolesischen Journalisten, den sie drei Jahre zuvor kennengelernt hatte. Auch seine Frau wurde Opfer des Flugzeugabsturzes.

Georgia ist sich der Gefahr, in die sie sich begibt, offensichtlich nicht bewusst. Sie folgt den Spuren von Will, während sich Martin Benson (Charles Dance), Georgias engster Vertrauter, an anderer Stelle auf die Suche nach Antworten begibt. Ihre Reise führt die vermeintliche Witwe in unsichere Regionen im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Sie begegnet dort den verschiedensten Charakteren, wie dem Kindersoldaten Adidja (Shalon Nyandiko), dem verstörten General Azikiwe (Babs Olusanmokun) und einem mysteriösen weißen Mann namens Pieter Bello (Bart Fouche).

Schöpfer, Autor und ausführender Produzent der Serie sind Harry und Jack Williams ("The Missing). Die Regie wurde von Samuel Donovan ("Utopia") und Oliver Blackburn ("Glue") geführt. Ebenfalls an der Produktion beteiligt war der britische Privatsender ITV.

Teilen