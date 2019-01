Walisischer Serien-Hit "Keeping Faith" ab April bei Fox

© Vox Pictures Ltd

Nachdem "Keeping Faith" im vergangenen Jahr einen Reichweitenrekord in Wales aufgestellt hat, kommt die Drama-Serie nun auch ins deutsche Fernsehen. Ab Anfang April beginnt Fox mit der Ausstrahlung.



28.01.2019 - 12:21 Uhr von Kevin Hennings 28.01.2019 - 12:21 Uhr

Ab Dienstag, den 9. April, wird Fox wöchentlich um 21:45 Uhr eine der acht Folgen von "Keeping Faith" ausstrahlen. Die Drama-Serie kommt ursprünglich aus Wales und konnte dort im vergangenen Jahr durchschnittlich 300.000 Zuschauer vor den Fernseher holen. Für den Heimatsender BBC One Wales war es dadurch die erfolgreichste Serie der letzten 25 Jahre. Wie gewohnt kann auch "Keeping Faith" wahlweise im englischen Original oder in der deutschen Synchronfassung geschaut werden. Alle Episoden sind im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Entertain TV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar.





"Keeping Faith" ist eine Thrillerserie, die die Geschichte der Anwältin, Ehefrau und Mutter Faith (Eve Myles, "Torchwood") erzählt. Sie handelt von ihrem Kampf, die Wahrheit hinter dem plötzlichen und unerwarteten Verschwinden ihres Mannes aufzudecken. Dabei erfährt sie, dass ihr Ehemann ein Doppelleben mit gefälschter Identität führte und die gemeinsame Anwaltskanzlei in den Bankrott trieb. Außerdem findet sie heraus, dass ihre schöne, idyllische Heimatstadt viele dunkle Geheimnisse birgt. Die neue Lebenssituation, in der sich Faith schlagartig wiederfindet, verwandelt sie von einer häuslichen, lebenslustigen und sorgenfreien Mutter zu einer rastlosen Detektivin, die bei der dramatischen Suche nach ihrem vermissten Ehemann auch viel über ihr sich selbst erfahren muss.

Als Serienschöpfer steht Matthew Hall hinter "Keeping Faith", aufgrund der zufriedenstellenden Quoten gab es schnell grünes Licht für eine zweite Staffel. Die neuen Folgen sollen noch in diesem Jahr erscheinen. Die Produktionsfirmen hinter dem Projekt sind Vox Pictures und Acorn Media Enterprises. Neben Eve Myles sind auch Mark Lewis Jones ("Star Wars - Episode VIII") und Hannah Daniel ("Black Mountain Poets") in tragenden Rollen zu sehen.

