ZDF Enterprises steigt bei Nadermanns Nadcon Film ein

Gesellschafterwechsel bei der Produktionsfirma Nadcon Film GmbH von Peter Nadermann: Die bislang von Constantin Film gehaltenen Anteile hat die ZDF Enterprises übernommen. Nadermann, der in seiner Karriere schon viel für das ZDF umgesetzt hat, behält die Mehrheit.



28.01.2019 - 13:36 Uhr von Timo Niemeier 28.01.2019 - 13:36 Uhr

In der 2012 gemeinsam von Peter Nadermann und Constantin Film gegründeten Produktionsfirma Nadcon Film kommt es zu Veränderungen. Wie ZDF Enterprises nun nämlich bekanntgegeben hat, habe man den 49-prozentigen Unternehmensanteil von Constantin Film zum Jahreswechsel übernommen. Constantin ist damit raus: Die restlichen 51 Prozent hält auch künftig Nadermann selbst, der Geschäftsführer des Unternehmens bleibt.

Die Nadcon Film GmbH setzt vor allem auf die Koproduktion von internationalen Film- und Fernsehprojekten. Nadermann selbst hat in der Vergangenheit schon eine Reihe von Projekten für das ZDF umgesetzt. So begann er seine Karriere 1985 als Redakteur im Kleinen Fernsehspiel des Senders. Ab 1999 produzierte er für ZDF Enterprises und Network Movie eine Vielzahl von Spielfilmen, Serien und TV-Movies, darunter unter anderem die skandinavischen Krimis von Henning Mankell, "Kommissar Beck", "Kommissarin Lund" und "Die Brücke" oder Stieg Larssons "Millennium-Trilogie" sowie das internationale Serien-Projekt "The Team".

Zuletzt produzierte Nadermanns Nadcon Film unter anderem mit "Springflut" und "Greyzone" zwei neue TV-Serien für die Mainzer. In diesem Jahr soll "Springflut" eine zweite Staffel erhalten. Peter Nadermann sagt zum Gesellschafterwechsel: "Ich freue mich schon sehr auf die erneute Zusammenarbeit mit ZDF Enterprises. Wir hatten gemeinsam viele Erfolge, an die ich gerne anknüpfen möchte. Die moderne Medienwelt ist eine spannende Herausforderung für Produzenten und wir brennen schon darauf, unsere Ideen umzusetzen und die Zuschauer zu begeistern."

Fred Burcksen, Sprecher der Geschäftsführung von ZDF Enterprises, ergänzt: "Wir freuen uns darüber, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit wieder aufzunehmen und in einer gesellschaftsrechtlichen Struktur zu festigen. Vor vielen Jahren hat ZDF Enterprises gemeinsam mit Peter Nadermann als Trendsetter erste Investitionen in skandinavische Krimiserien getätigt und diese erfolgreich weltweit vertrieben. Das Ergebnis ist das allseits bekannte, nach wie vor ungebrochene internationale Interesse an ‘Nordic Noir’. Wir sind sicher, dass wir auch im Rahmen der neuen Zusammenarbeit wieder Impulse und Trends setzen werden."

