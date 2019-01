RTL II macht Nicole Glatzmaier zur Reuter-Nachfolgerin

© RTL II

Nicole Glatzmaier wird neue CFO und COO bei RTL II und tritt damit die Nachfolge von Julia Reuter an, die in die Geschäftsführung der Mediengruppe RTL Deutschland nach Köln wechselt. Seit einem Jahr war sie Reuters Stellvertreterin.



31.01.2019 - 10:48 Uhr von Alexander Krei 31.01.2019 - 10:48 Uhr

RTL II hat bei der Nachfolge-Suche für die scheidende Finanzchefin Julia Reuter eine schnelle Entscheidung getroffen und Nicole Glatzmaier zur neuen CFO und COO des Senders ernannt. Die Leiterin des Controllings ist bislang Stellvertreterin von Reuter, die im zweiten Quartal in die Geschäftsführung der Mediengruppe RTL Deutschland wechseln wird (DWDL.de berichtete). Benjamin Rußler, bisheriger Teamleiter Programmwirtschaft und stellvertretender Leiter Controlling, soll die Leitung des Controllings von RTL II übernehmen.

"Wir freuen uns, mit Nicole Glatzmaier eine hervorragende Nachfolgerin für Julia Reuter aus dem eigenen Haus benennen zu können", sagte RTL-II-Geschäftsführer Andreas Bartl. "Sie ist eine ausgewiesene Expertin im Bereich Finanzen und Controlling und verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Führung und strategische Unternehmensentwicklung. Sie kennt RTL II und El Cartel Media seit 15 Jahren und genießt bei der Geschäftsführung wie bei ihren Kolleginnen und Kollegen hohe Wertschätzung."

Die Diplom-Kauffrau ist seit Januar 2018 stellvertretende CFO und COO von RTL II und verantwortet seit 2012 zudem das Controlling des TV-Senders. Zuvor war Nicole Glatzmaier bei El Cartel Media in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt als Leiterin der Verkaufssteuerung. Ihre Karriere startete sie einst bei SevenOne Media. Julia Reuter wiederum war über 19 Jahre hinweg bei RTL II in verschiedenen Positionen tätig und verantwortete zuletzt die Bereiche strategische Unternehmensentwicklung, Finanzen, Controlling, Personal und Organisation sowie die IT von RTL II.

Sie habe "einen herausragenden Beitrag zur Erfolgsgeschichte von RTL II geleistet", sagte Bartl mit Blick auf Reuters baldigen Abschied in Richtung Köln. "Als Mitglied unseres Geschäftsleitungs-Teams hat sie einen entscheidenden Anteil an der wirtschaftlichen, organisatorischen und kulturellen Entwicklung unseres Unternehmens. Viele unserer größten Mitarbeiter-Talente hat sie selbst entdeckt und ausgebildet. Julia ist eine vorbildliche Führungskraft, Strategin und Kollegin, die wir sehr vermissen werden. Wir wünschen ihr für ihre neue Aufgabe alles erdenklich Gute.“

Reuter selbst sagt, mit ihrem Wechsel nach Köln ende für sie ein großes Kapitel in ihrem Leben. "RTL II war für mich weit mehr als ein Arbeitgeber – gemeinsam mit unserem großartigen Geschäftsleitungs-Team durften wir in den vergangenen Jahren ein Stück Fernsehgeschichte schreiben. Ich bin dankbar, dass ich Teil dieser Familie sein durfte. Ein großer Dank geht insbesondere an Andreas Bartl, der mich in meinen Entscheidungen stets unterstützt und mir vollstes Vertrauen entgegengebracht hat."

