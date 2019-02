Sky: "Billions" geht im März in die vierte Runde

© Sky

"Billions"-Fans werden ab März von Sky mit neuen Folgen versorgt. Dann werden die Episoden der vierten Staffel zunächst On Demand angeboten, ehe sie im Mai auch ins lineare Programm des Pay-TV-Anbieters wandern werden.



01.02.2019 - 16:27 Uhr von Kevin Hennings 01.02.2019 - 16:27 Uhr

Der milliardenschwere Machtkampf geht weiter: Wie Sky jetzt angekündigt hat, werden die zwölf neuen Folgen der vierten Staffel von "Billions" ab Montag, den 18. März und damit nur kurz nach der US-Ausstrahlung in Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und On Demand zur Verfügung stehen. Zuschauer der linearen Unterhaltung müssen sich noch bis Mai gedulden - für diesen Monat wurde die Ausstrahlung auf Sky Atlantic HD angekündigt. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht. Schon jetzt stehen jedoch die drei vorherigen Staffeln via Sky Box Sets zum Abruf bereit.





Die Showtime-Dramaserie "Billions" dreht sich um den New Yorker Staatsanwalt Chuck Rhoades (Paul Giamatti, "12 Years a Slave") und den Hedgefond-Milliardär Bobby 'Axe' Axelrod (Damian Lewis, "Band of Brothers"), die ein Bündnis schmieden. Ihr Ziel ist es, gemeinsam alle Rivalen zu vernichten. Das sind keine Geringeren als der russische Milliardär Grigor Andolov (John Malkovich, "Geährliche Liebschaften"), Taylor Maseon (Asia Kate Dillon, "Orange Is the New Black"), Brian Connerty (Tobey Leonard Moore, "John Wick") und Waylon 'Jock' Jeffcoat (Clancy Brown, "Die Verurteilten"). Ehrgeiz und Verrat sind das täglich Brot aller Protagonisten. In der vierten Staffel müssen alle erleben, wie hoch der Preis ist, den sie für die Erreichung ihrer Ziele und die Befriedigung ihrer Wünsche zahlen müssen.

Der Showrunner-Posten wird einmal mehr von den drei Herrschaften Brian Koppelmann ("Runner Runner"), David Levien ("Oceans Thirteen") und Andrew Ross Sorkin ("Too Big to Fail") bekleidet. Die Regie wird indes von Colin Burcksey übernommen, der bereits bei "Breaking Bad" und "Fargo" mehrere Folgen inszenierte. Weitere Darsteller sind: Maggie Siff, Malin Akerman, Tobey Leonard Moore, Clancy Brown, David Costabile, Condola Rashad, Kelly AuCoin, Jeffrey DeMunn, Samantha Mathis, Kevin Pollak, Jade Eshete, Nina Arianda, Condola Rashad, Dan Soder und Kelly AuCoin.

Teilen