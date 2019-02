RTL II startet sein tägliches "Workout" zwei Wochen später

© RTL II

Die Fitness-Soap "Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe" startet nach dem kurzfristigen Aus von "Chartbreaker" zwei Wochen später als geplant auf dem Sendeplatz nach den "News". Aktuell gibt es dort noch "Ibiza Diary" zu sehen.



Das kurzfristige Aus des Soap-Neustarts "Chartbreaker" bei RTL II hat bekanntlich Auswirkungen auf den Start der weiteren Formate, die der Sender für den Sendeplatz um 17:10 Uhr vorgesehen hat (DWDL.de berichtete). Weil dort seit dieser Woche kurzerhand "Ibiza Diary" ausgestrahlt wird, verschiebt sich der Auftakt der zweiten Staffel von "Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe" auf den 18. Februar. Ursprünglich sollte es bereits am kommenden Montag losgehen.

In der zweiten Staffel der Scripted Reality kämpfen 13 Kandidaten auf Fuerteventura um die sportliche Leitung im Traumhotel "La Pared". Dafür müssen sie verschiedene Challenges bestehen. Neben den Prüfungen verspricht RTL II aber auch "heiße Flirts und kleine Romanzen". Produziert wird die diesmal 30 Folgen umfassende "Workout"-Staffel von Constantin Entertainment.

Unterdessen hat "Ibiza Diary" das RTL-II-Publikum in der ersten Sendewoche bislang kaum mehr überzeugen können wie "Chartbreaker". Seit Montag verbuchte die Serie im Schnitt nur etwas mehr als 200.000 Zuschauer und nicht mal vier Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Immerhin: Am Donnerstag sah es mit 5,1 Prozent erstmals ganz ordentlich aus.

