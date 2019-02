"Let's dance": Starttermin und erste Tänzerin bestätigt

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Die zwölfte Staffel von "Let's dance" startet Mitte März bei RTL mit der Kennenlern-Show, in der die 14 Promis erstmals auf ihre Profi-Tänzer treffen. Bestätigt ist inzwischen aber nicht nur der Termin, sondern auch die erste prominente Kandidatin.



04.02.2019 - 10:28 Uhr von Alexander Krei 04.02.2019 - 10:28 Uhr

Obwohl "Let's dance" schon in wenigen Wochen in die zwölfte Staffel startet, ist über die Teilnehmer-Riege bislang erstaunlich wenig bekannt - was womöglich damit zusammenhängen könnte, dass nach dem Relaunch von RTL.de weniger Informationen an die "Bild"-Zeitung fließen. Der Kölner Sender war es dann auch, der am Montag den ersten Namen bestätigte: Babara Becker wird eine von 14 Promis sein, die sich aufs Tanzparkett wagen.

Bekannt ist inzwischen auch der Starttermin: "Let's dance" startet am Freitag, den 15. März um 20:15 Uhr in die neue Staffel. Wie schon in den vergangenen Jahren wird es auch diesmal zunächst eine Kennenlern-Show geben, in der die Prominenten erfahren, mit wem sie in den nächsten Wochen tanzen werden. Auch sonst ändert sich wenig: Neben Daniel Hartwich führt Victoria Swarovski wieder durch die gerade erst mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Show, Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez bilden das Jury-Team.

Barbara Becker ist indes gespannt darauf, was sie erwartet. "Normalerweise denke ich zu viel und tanze zu wenig", räumt die Kandidatin ein. "Das Tanzen aber von einem echten Profi zu lernen und dabei die Liebe zur Musik mit Technik und Disziplin zu verbinden, ist für mich eine besondere Herausforderung, fernab meiner Comfort Zone und meiner immer zu hohen Erwartungen an mich."

