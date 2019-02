Disney Channel lässt Micky morgens klatschen und singen

© Disney

Nach Nick schraubt nun auch der Disney Channel an seinem Programm für Vorschulkinder. Künftig soll Micky Maus die Kinder begrüßen und zum Mitmachen animieren: In "Mickys Mitmach-Morgen" wird gebastelt, gesungen und getanzt.



04.02.2019 - 13:33 Uhr von Timo Niemeier 04.02.2019 - 13:33 Uhr

Der Disney Channel hat eine Veränderung an seinem Vorschulprogramm angekündigt. Ab dem 18. Februar zeigt man täglich "Mickys Mitmach-Morgen". Die berühmte Maus soll die Kinder darin bereits in der Früh motivieren und für gute Laune sorgen. "Er singt mit den Kleinen, macht lustige Spiele und Übungen und gibt tolle Basteltipps", erklärt der Sender. Darüber hinaus gibt es einen Guten-Morgen-Song, beim Wachometer sollen die Kinder mitklatschen und sich bewegen.

"Mickys Mitmach-Morgen" startet werktags um 6:20 Uhr, am Samstag und Sonntag geht es künftig immer schon um 6 Uhr los. Die bekannten und etablierten Formate wie "Vampirina", "Micky und die flinken Flitzer", "Sofia die Erste", "Doc McStuffins", die "Welpen Freunde", "PJ Masks – Pyjamahelden" und weitere bleiben bestehen. Erst in der vergangenen Woche hatte Viacom bei seinem Kindersender Nick Änderungen in der Vorschulstrecke angekündigt. Dort verzichtet man künftig auf Formate, die sich explizit an Kinder richten, die im Vorschulalter sind. Stattdessen will man breiter werden und auch ältere Kinder ansprechen (DWDL.de berichtete). Der Disney Channel geht nun genau den anderen Weg und stärkst sein Vorschulprogramm mit der neuen Sendung noch.

