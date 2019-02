ARD will Delling bei der "Sportschau" nicht ersetzen

© WDR/Herby Sachs

Bei der Bundesliga-"Sportschau" soll es nach den Plänen von ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky keinen Ersatz für Gerhard Delling geben. Stattdessen sollen die Einsätze zwischen den übrigen drei Moderatoren aufgeteilt werden.



05.02.2019 - 12:45 Uhr von Alexander Krei 05.02.2019 - 12:45 Uhr

Bereits im Herbst kündigte Gerhard Delling an, 2019 bei der "Sportschau" aufhören zu wollen. Kurz nach seinem 60. Geburtstag im April werde er die Sendung nach 30 Jahren zum letzten Mal moderieren (DWDL.de berichtete). "Ich will nach den vielen Jahren jetzt Neues kennenlernen, will mich ausprobieren, will noch viel lernen", sagte Delling zur "Bild"-Zeitung.

Einen Nachfolger für soll es allerdings nicht geben, wie ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky jetzt der dpa sagte. "Wir gehen mit unseren drei Moderatoren in die neue Saison", erklärt er. "Wir fühlen uns mit ihnen gut aufgestellt." Damit werden Alexander Bommes, Matthias Opdenhövel und Jessy Wellmer künftig also zu mehr Einsätzen kommen als in der Vergangenheit.

Geht es nach Balkausky, dann wird sich an dieser Aufteilung auf absehbare Zeit nichts verändern. "Wir sind zuversichtlich, dass wir mit den dreien auch in die nächsten Jahre gehen", betonte der Sportkoordinator mit Blick auf eine mögliche Vertragsverlängerung mit seinen "Sportschau"-Moderatoren.

Klarheit besteht inzwischen auch auf der Position des Fußball-Experten. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Thomas Hitzlsperger seinen ARD-Vertrag bis einschließlich der Fußball-EM 2020 verlängert hat (DWDL.de berichtete).

