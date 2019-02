Neue ARD-Trödelshow mit Oli P. startet im März

© WDR/Julian Huke

Bei der Suche nach neuen Ideen für den Sendeplatz um 16:10 Uhr ist die ARD im Trödelshow-Genre angekommen. Ab Mitte März läuft die neue Show "Hallo Schatz" an, in der alte Gegenstände restauriert werden. Oli P. übernimmt die Moderation.



05.02.2019 - 15:33 Uhr von Alexander Krei 05.02.2019 - 15:33 Uhr

Nach "Bares für Rares" und den "Superhändlern" steht jetzt die nächste tägliche Trödelshow in den Startlöchern. Unter dem Titel "Hallo Schatz!" wird am 18. März das neue Format "Hallo Schatz" mit Oliver Petszokat im Ersten zu sehen sein, dessen Produktion bereits vor über einem halben Jahr bekannt geworden war (DWDL.de berichtete). Gezeigt werden zunächst 30 Folgen auf dem Sendeplatz um 16:10 Uhr - also dort, wo die ARD schon seit einiger Zeit mit Problemen kämpft.

Gemeinsam mit seiner Assistentin, der Kunsthistorikerin Victoria Beyer, wollen Oli P. und sein Team alten Krempel retten, den ihre Besitzer auf Burg Adendorf bringen, wo Experten aus dem Plunder etwas Neues entstehen lassen wollen. Was aus den alten Schätzen wird, erfahren die Besitzer jedoch erst am Ende der Sendung. Während die Arbeit in vollem Gange ist, sucht Petszokat nach potenziellen Käufern.

Ziel ist es, die neuen Objekte möglichst gewinnbringend zu verkaufen - was nicht ganz leicht ist, weil vom Verkaufspreis die Kosten der Experten abgezogen werden müssen. Bleibt dann noch etwas übrig, geht der Erlös an die ehemaligen Besitzer, die sich von dem Geld einen kleineren oder sogar größeren Wunsch erfüllen können. Das Erste verspricht Spannung "bis zur letzten Sekunde".

Produziert wird "Hallo Schatz" von Encanto, Produzenten sind Bettina Böttinger und Stefan Cordes. Die Kölner Firma hat das Format auch selbst entwickelt.

