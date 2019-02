BR setzt ORF-Serie "Schnell ermittelt" im März fort

© BR/ORF/Petro Domenigg

2017 führte der ORF die Serie "Schnell ermittelt" nach einer längeren Pause mit einer fünften Staffel fort, die nun auch den Weg nach Deutschland findet - inklusive der in der fünfjährigen Pause produzierten Spielfilme.



05.02.2019 - 19:47 Uhr von Uwe Mantel 05.02.2019 - 19:47 Uhr

Ab dem 8. März ist Ursula Strauss nun auch in Deutschland wieder als Angelika Schnell zu sehen, wie sie auf unkonventionelle Art in brisanten Mordfällen ermittelt. Während in Österreich im Herbst bereits die sechste Staffel zu sehen war, steht bei uns erstmal Staffel 5 auf dem Programmplan - und zuvor noch vier Filme, die in den fünf Jahren produziert wurden, in denen es beim ORF keine neue Staffel gab.

Los geht's also mit dem 90-minütigen Film "Schuld" aus dem Jahr 2012, in dem es um einen komplexen Fall häuslicher Gewalt geht. Danach folgen beiden Filmen "Erinnern" und "Leben" aus dem Jahr 2014 sowie "Einsamkeit" aus dem Jahr 2017. Der BR zeigt die Filme immer freitags um 20:15 Uhr. Ab dem 5. April stehen dann die 45-minütigen Folgen der fünften Staffel auf dem Programm, die auf dem gleichen Sendeplatz in Doppelfolgen gezeigt werden.

