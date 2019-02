"Super Toy Club" meldet sich mit neuen Folgen zurück

© Frank Hempel / Super RTL

Der Kindersender Super RTL wird Anfang März die dritte Staffel der Neuauflage des "Super Toy Clubs" ins Programm nehmen. Erneut spielen vier Jungs gegen vier Mädchen. Moderiert wird die Show wieder von Florian Ambrosius.



08.02.2019 - 15:48 Uhr von Alexander Krei 08.02.2019 - 15:48 Uhr

Bei Super RTL ist man weiterhin so zufrieden mit der Neuauflage des "Super Toy Clubs", dass der Sender jetzt eine dritte Staffel ins Programm nehmen wird. Die neuen Folgen der Kinder-Spielshow laufen ab dem 8. März auf dem bewährten Sendeplatz am Freitag und Samstag um 19:40 Uhr. Aktuell sorgen dort auch die Wiederholungen für gute Quoten.

Erneut treten in der Sendung vier Jungs gegen vier Mädchen an. Das Sieger-Team darf am Ende im Super Toy Race einen Einkaufswagen mit Spielsachen vollpacken. Moderiert werden die neuen Folgen wie gehabt von Florian "Flommander" Ambrosius, der bei RTL zusätzlich noch bis Ende des Monats für "Guten Morgen Deutschland" vor der Kamera steht (DWDL.de berichtete).

Produziert wird der "Super Toy Club" von UFA Show & Factual. Die Show war auch schon in der Vergangenheit ein schöner Erfolg für Super RTL. Ziwschen 1999 und 2006 ließ der Sender insgesamt acht Staffeln mit mehr als 120 Folgen produzieren.

