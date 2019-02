"Schlag den Besten": ProSieben lässt Normalos spielen

© ProSieben

Nachdem ProSieben "Schlag den Star" eher unfreiwillig als Live-Show am Samstagabend wiederbelebte, plant der Sender jetzt einen neuen Ableger der Show. Bei "Schlag den Besten" sollen sich Normalos in verschiedenen Spielrunden duellieren.



10.02.2019 - 01:42 Uhr von Alexander Krei 10.02.2019 - 01:42 Uhr

Über fünf Stunden hinweg duellierten sich Tim Mälzer und Sasha am Samstagabend in der ProSieben-Show "Schlag den Star" - mit dem besseren Ausgang für den Sänger, der sich am Ende über 100.000 Euro freuen durfte. Dazwischen sorgte Moderator Elton für eine echte Überraschung, denn eher beiläufig kündigte er einen neuen Ableger des Formats an.

Unter dem Titel "Schlag den Besten" soll in diesem Jahr eine weitere Spielshow an den Start gehen, die nach ähnlichem Muster funktioniert. Im Unterschied zur Promi-Ausgabe treten in der neuen Sendung allerdings zwei nicht prominente Kandidaten an, die sich um 50.000 Euro duellieren. Der Clou: Wer die Show gewinnt, darf sogar wiederkommen und seinen Gewinn damit im besten Fall weiter erhöhen.

Wer sich zutraut, in den unterschiedlichen Spielen zu bestehen, kann sich ab sofort bewerben. Einen entsprechenden Aufruf hat ProSieben am Samstag gestartet. Unklar ist allerdings noch, wann "Schlag den Besten" ausgestrahlt werden soll. Eine entsprechende Anfrage von DWDL.de an den Sender blieb zunächst unbeantwortet. Nicht bekannt ist bisher auch, wie viele Runden gespielt werden und ob die Show live daherkommt oder als Aufzeichnung.

ProSieben hatte "Schlag den Star" erst im vergangenen Jahr wiederbelebt - zunächst im Sommerprogramm, später als Ersatz für "Schlag den Henssler", nachdem Steffen Henssler als Reaktion auf die gesunkenen Quoten der Show nach nur einem Jahr das Handtuch warf und schließlich zu Vox zurückkehrte.

