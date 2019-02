13th Street: Psycho-Krimi "Absentia" ab April im Programm

© AXN

Nachdem die AXN-Serie "Absentia" hierzulande lange Zeit lediglich bei Amazon Prime Video zu sehen war, kommt die Thriller-Serie nun auch ins Pay-TV zu 13th Street. Mit an Bord ist auch die ehemalige "Castle"-Hauptdarstellerin Stana Katic.



14.02.2019 - 16:50 Uhr von Kevin Hennings 14.02.2019 - 16:50 Uhr

Nachdem Amazon im vergangenen Jahr die AXN-Serie "Absentia" ins Portfolio aufgenommen hatte, wird die Psycho-Serie ihren Weg auch ins deutsche Fernsehen finden. Wie der Pay-TV-Channel 13th Street bekanntgegeben hat, werden die insgesamt zehn Episoden der ersten Staffel ab Donnerstag, den 4. April, um 20:13 Uhr ausgestrahlt - in Doppelfolgen und mit Originalton-Option. Die Hauptrolle wird vom ehemaligen "Castle"-Star Stana Katic eingenommen.





So startet "Absentia": Eine Frau wacht halbnackt in einem großen Glaskasten auf und wird plötzlich von Wasser umschlossen, das in das Konstrukt fließt. Panik macht sich breit, irritierende Flashbacks blitzen auf. Das von Sony Pictures entwickelte Thriller-Drama startet mit dem dritten Gang in ein Szenario, das sich nicht nur an dieser Stelle wie ein Psychofilm á la "Saw" anfühlt. Wenig später wird erklärt, warum die Frau sich in dieser Situation befindet: Der Serienmörder, den sie als FBI-Agentin einst verfolgte, hat sie gefangen genommen. Für sechs Jahre. In der Zwischenzeit wurde dieser Mörder zwar gefasst, sie selbst jedoch für tot erklärt. All die Jahre später bekommt ihr Ehemann (Patrick Heusinger, “Jack Reacher”) einen mysteriösen Anruf, mit dem Verweis, wo sich seine verschwundene Frau befindet.

Und plötzlich steht Agentin Emily Byrne (Stana Katic) wieder mitten im Leben. Problem: Ihr Mann hat eine neue Frau gefunden, ihr gemeinsamer Sohn wurde von eben jener großgezogen. Bevor sie sich aber erst einmal an diese Situation gewöhnen kann, wird sie auch schon wieder in den Job geschmissen: Ein neuer Fall tritt auf den Plan, der erschreckende Ähnlichkeiten zu ihrem eigenen hat.

Die von Masha Productions ko-produzierte Thriller-Serie wird von Matthew Cirulnick ("Rambo 5") und Gaia Vigolo ("Blood & Treasure") inszeniert. Eine zweite Staffel wurde bereits im vergangenen Sommer bestätigt.

