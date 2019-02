Sony Channel sichert sich BBC-Miniserie "The Replacement"

© Sony

Knapp zwei Jahre nach der BBC-Erstausstrahlung von "The Replacement" hat sich der Sony Channel die Ausstrahlungsrechte für den deutschen Markt gesichert. Der dreiteilige Psychothriller wird im April an einem Abend gezeigt.



18.02.2019 - 12:22 Uhr von Alexander Krei 18.02.2019 - 12:22 Uhr

Der Sony Channel hat sich die Rechte an der BBC-Miniserie "The Replacement" gesichert und wird den dreiteiligen Psychothriller am Montag, den 22. April ausstrahlen. Alle drei Folgen werden am Stück gesendet. Darüber hinaus steht die Serie auch in den Sony-Channel-Mediatheken von Vodafone, Unitymedia, MagenaTV und Prime Video Channels zum Abruf bereit. Bei der BBC feierte "The Replacement" bereits vor knapp zwei Jahren ihre Premiere.

Hinter der Serie stehen Andy Harries und Suzanne Mackie als Executive Producers. Beide haben bereits bei "The Crown" zusammengearbeitet. Als Serienschöpfer zeichnet Joe Ahearne ("Doctor Who", "Ultraviolet") verantwortlich. Die Hauptrollen übernehmen Mit Morven Christie ("Victoria, die junge Königin") und Vicky McClure ("Line of Duty").

"The Replacement" handelt von einer werdenden Mutter und der Frau, die während der Elternzeit ihren Platz einnehmen wird - daraus entwickelt sich mit der Zeit eine Geschichte über Rivalität und Paranoia, die "in bester Hitchcock-Manier" daherkommt, wie der Pay-TV-Sender verspricht. Die Serie spiele mit Gefühlen wie Angst, Misstrauen und bösen Ahnungen und leiste gleichzeitig einen Beitrag zum Thema Frauen zwischen Familie und Beruf.

