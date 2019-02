HD+ mit neuen Komfortfunktionen - aber nur auf neuen TVs

© HD+

Bei neuen Panasonic-Fernsehern ist HD+ künftig direkt mit eingebaut und bietet dort auch mehr Komfort als bislang. So lassen sich etwa Sendungen des linearen Programms bei einigen Sendern neu starten, zudem werden Mediatheken integriert.



Jahrelang war HD+ der einzige Anbieter für den Empfang der HD-Programme zahlreicher privater TV-Sender. Das hat sich im vergangenen Jahr geändert, inzwischen mischen Diveo, Freenet und auch die Telekom in diesem Segment mit. Auf die neue Konkurrenz reagiert HD+ mit einer neuen Kooperation und einer Verbesserung des Angebots: Wer künftig einen neuen Panasonic-Fernseher der neuesten Generation kauft (erste Modelle erscheinen Ende März) und ihn mit dem Internet verbindet, der hat HD+ bereits direkt im Gerät integriert, zusätzliche Hardware ist somit künftig nicht mehr nötig. Dank einer sechsmonatigen kostenlosen Testphase gewöhnt sich der Nutzer dann idealerweise so an den HD-Empfang, dass er danach zum zahlenden Kunden wird. Panasonic wird hier als "erster Handware-Partner" genannt, weitere wären also gerne gesehen.

Zugleich wird auf diesen Geräten auch das Nutzererlebnis für HD+-Kunden verbessert. Denn künftig ist bei HD+ im linearen Programm zumindest bei "ausgewählten Sendungen" auf Knopfdruck ein Neustart von Beginn an möglich - ähnlich, wie es auf anderen Verbreitungswegen auch schon angeboten wird. Bei welchen Sendungen diese Neustart-Funktion möglich ist, liegt in der Hand der Sender und hängt von lizenzrechtlichen Fragen ab. Grundsätzlich sind zum Start nur die Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe sowie von Discovery (also DMAX, TLC, Eurosport) bei der Neustart-Funktion an Bord, man arbeite aber an einem zeitnahen Ausbau des Angebots, heißt es auf DWDL.de-Nachfrage.

Ebenfalls integriert wird eine Zugriffsmöglichkeit auf die Mediatheken der Sender. Hier konnte HD+ bislang neben ProSiebenSat.1 und Discovery auch ARD und ZDF als Partner gewinnen. Die Mediengruppe RTL Deutschland bleibt ebenso wie weitere kleinere Sender zunächst außen vor. Und schließlich bietet man einen neuen interaktiven TV-Guide. Die Suchfunktion findet dabei Sendungen sowohl aus dem linearen Programm-Angebot wie auch aus den Mediatheken. Eine Nachrüstung älterer Fernseher oder Set-Top-Boxen mit den neuen Funktionen ist übrigens nicht möglich.

Am Preis für das HD+-Paket, das 23 HD- und drei UHD-Sender umfasst, ändert sich nichts, er bleibt bei 5,75 Euro im Monat. Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung bei HD+, spricht von einem "Quantensprung für das TV-Erlebnis unserer Kunden", insbesondere weil die Einstiegshürde wie die Beschaffung zusätzlicher Hardware wegfällt. Timo Schneckenburger, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb, sagt: "Das neue Angebot ist weit mehr als eine zusätzliche Empfangsmöglichkeit für HD+. Es wird Impulse für den deutschen TV-Markt geben, für das hoch-auflösende Fernsehen und die parallele Nutzung von linearem und non-linearen Fernsehen."

