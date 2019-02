Schweden-Krimi "Stockholm Reqiuem" startet im ZDF

© ZDF Enterprises

Das ZDF setzt am späten Sonntagabend bald wieder auf Nordic Noir und hat jetzt einen Ausstrahlungstermin für die neue Krimireihe "Stockholm Reqiuem" gefunden. Ab Ende März geht's los. Wenige Tage später meldet sich "Der Alte" zurück.



19.02.2019 - 08:22 Uhr von Alexander Krei 19.02.2019 - 08:22 Uhr

Das ZDF hat eine neue Krimireihe für den späten Sonntagabend angekündigt. Einst unter dem Arbeitstitel "Sthlm Reqiuem" geplant, hat der Sender der schwedischen Hauptstadt noch ein Buchstaben spendiert und strahlt die vorerst fünf Folgen ab dem 31. März jeweils sonntags um 22:15 Uhr als "Stockholm Requiem" aus. Von diesem Abend an wird übrigens das im Vorfeld ausgestrahlte "heute-journal" auf eine halbe Stunde Sendezeit verlängert (DWDL.de berichtete).

Kristina Ohlssons Beststeller um die Kriminologin und Ermittlerin Frederika Bergmann dienen als literarische Basis für die Reihe. Versprochen werden grauenvolle und düstere Fälle, in denen die Schauspielerin Miv Mjönes die Hauptrolle übernimmt. Die Drehbuch-Autoren der Nordic-Noir-Reihe sind Jörgen Hjerdt und Pauline Wolff. Die konzeptuelle Leitung hat Karin Fahlén übernommen, die gemeinsam mit Regiekollegin Lisa Ohlin inszeniert.

Die Serie sei, so das ZDF, ein "wunderbares Beispiel dafür, wie Frauen in kreativen Schlüsselpositionen in der Filmbranche dazu beitragen, Rollenbilder vor der Kamera anders zu erzählen". Hinter dem Projekt steht die Firma Black Spark Film & TV/Kärnfilm, neben ZDF und ZDF Enterprises fungeiren auch C More, TV4 und Nice Drama sowie Chimney Pot und Lunanime als Koproduzenten. Produzenten sind Piodor Gustafsson, Martina Stöhr und Petra Jönsson.

Frischen Krimistoff hält das ZDF zudem für den Freitagabend bereit. Dort meldet sich "Der Alte" am 5. April auf dem Sendeplatz um 20:15 Uhr mit neun neuen Folgen zurück. In den Hauptrollen sind wieder Jan-Gregor Kremp, Stephanie Stumph und Ludwig Blochberger zu sehen.

