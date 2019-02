ZDFneo lässt "Shakespeare & Hathaway" ermitteln

© ZDF/Mark Bourdillon

Mit einer neuen britischen Krimiserie will ZDFneo demnächst den Freitagabend aufmischen. Ab April gibt es "Shakespeare & Hathaway: Private Investigators" in deutscher Erstausstrahlung zu sehen. Ihren Ursprung hat die Serie bei der BBC.



19.02.2019 - 15:55 Uhr von Alexander Krei 19.02.2019 - 15:55 Uhr

Mit prominentem Namen im Titeln ging im vergangenen Jahr eine neue BBC-Krimiserie an den Start. Jetzt schafft es "Shakespeare & Hathaway: Private Investigators" auch nach Deutschland - und zwar zu ZDFneo. Der Spartensender wird die erste, zehn Folgen umfassende Staffel ab dem 5. April jeweils freitags um 20:15 Uhr ausstrahlen. Gezeigt werden gleich drei Folgen am Stück in deutscher Erstausstrahlung.

Und so beginnt die Serie: Luella Shakespeare (Jo Joyner) steht kurz vor ihrer Hochzeit. Doch während der letzten Vorbereitungen hegt sie Zweifel an der Treue ihres Zukünftigen. Kurzerhand engagiert sie Privatdetektiv Frank Hathaway (Mark Benton). Obwohl sie ihren Verlobten scheinbar zu Unrecht verdächtigt hat, wird Clive während der Hochzeit ermordet. Die Hauptverdächtige: Die Braut selbst. Die gelernte Friseurin unterstützt Frank tatkräftig, um ihre Unschuld zu beweisen.

Im Anschluss an "Shakespeare & Hathaway: Private Investigators" bleibt es bei ZDFneo britisch: Bis tief in die Nacht hinein wiederholt der Sender ab 22:30 Uhr diverse Folgen von "Silent Witness". Und für Nachschub ist bereits gesorgt, denn bei der BBC läuft in diesen Tagen bereits die zweite Staffel an.

Teilen