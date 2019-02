kabel eins interessiert sich jetzt auch für die "Bus Babes"

© kabel eins

Der Erfolg der "Trucker Babes" macht bei kabel eins Lust auf mehr: Neben den "Trecker Babes" könnten nach DWDL.de-Informationen bald auch die "Bus Babes" den Weg ins Programm finden. Auch RTL II arbeitet an Ablegern beliebter Formate.



20.02.2019 - 11:13 Uhr von Alexander Krei 20.02.2019 - 11:13 Uhr

Lange hat kabel eins nach einem Erfolgsrezept für den Sonntagabend gesucht. Fündig wurde man mit den "Trucker Babes", einer Dokusoap, in der es um Frauen am LKW-Steuer geht. Mit im Schnitt mehr als sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist die aktuell laufende dritte Staffel die bislang erfolgreiche, rund eineinhalb Millionen Zuschauer schalteten zuletzt ein.

Da liegt es nahe, das Genre weiter auszubauen. Nachdem kabel eins jüngst bereits ankündigte, die "Trecker Babes" loszulassen (DWDL.de berichtete), arbeitet der Sender jetzt nach DWDL.de-Informationen an einem Format namens "Bus Babes". Den entsprechenden Titel dafür hat man sich jedenfalls schon mal gesichert.

Offiziell will der Sender die Planungen aber noch nicht bestätigen. "Nach dem tollen Erfolg der ,Trucker Babes‘, lassen ab dem 3. März 2019 die 'Trecker Babes' bei kabel eins den Motor an. Und wir haben noch mehr Programm-Ideen rund um taffe Frauen, die sich in vermeintlichen Männerwelten erfolgreich behaupten", sagte ein Sendersprecher zu DWDL.de. Diese Ideen befänden sich gerade in Prüfung.

Unterdessen arbeitet auch RTL II an Ablegern beliebter Formate. So plant der Sender derzeit nach DWDL.de-Informationen unter dem Namen "Frauentausch Allstars" ein Spin-Off seines Klassikers - inhaltliche Details sind dazu bislang nicht bekannt. Dazu hat man sich gerade den Titel "Der Trödeltrupp - Fundstücke" sichern lassen. Hierbei handelt es sich um ein Special des Formats, das in wenigen Tagen im Rahmen einer Sonderprogrammierung gezeigt werden soll (DWDL.de berichtete).



