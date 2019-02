MagentaTV sichert sich neue Mars-Serie mit Sean Penn

© 687 LLC

Für "The First" schlüpfte Hollywood-Star Sean Penn erstmals in eine Serien-Hauptrolle. Jetzt kommt die Produktion nach Deutschland: Bei MagentaTV gibt's die Mars-Serie ab März zu sehen. Mit einer zweiten Staffel ist jedoch nicht zu rechnen.



20.02.2019 - 14:14 Uhr von Alexander Krei 20.02.2019 - 14:14 Uhr

Die Deutsche Telekom hat die Ausstrahlungsrechte an der Science-Fiction-Serie "The First" erworben und wird die komplette achtteilige Staffel ab dem 7. März bei MagentaTV zum Abruf bereitstellen. Erzählt wird die fiktive Geschichte der ersten bemannten Mission zum Mars. Es geht einerseits um das Leben der Astronauten, andererseits aber auch um ihre Familien und das Bodenteam auf der Erde.

Erdacht wurde die "The First" von "House of Cards"-Schöpfer Beau Willimon, Regie führt Agnieszka Holland ("House of Cards", "The Killing"). Schauspieler Sean Penn ist darin in seiner ersten Serien-Hauptrolle zu sehen. Geholfen hat die prominente Besetzung allerdings nicht, denn der US-Streamingdienst Hulu, für den die Serie im Original produziert wurde, gab keine zweite Staffel in Auftrag.

