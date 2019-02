Katja Hofem wird Co-Geschäftsführerin beim neuen 7TV

© ProSiebenSat.1

Im Sommer soll 7TV unter neuem Namen gerelauncht werden, nun haben ProSiebenSat.1 und Discovery das Führungsteam vorgestellt. Alexandar Vassilev macht Katja Hofem zur Co-Chefin, sie soll die Inhalte verantworten. Constanze Gilles kümmert sich um Partnerschaften und Jochen Cassel wird CFO.



20.02.2019 - 17:06 Uhr von Timo Niemeier 20.02.2019 - 17:06 Uhr

Katja Hofem wechselt bei ProSiebenSat.1 erneut die Position. Die 48-Jährige war bereits Senderchefin von sixx und kabel eins, seit 2016 ist sie COO der TV-Sparte und Geschäftsführerin der ProSiebenSat.1 TV Deutschland für Small Channels & New Channel Development. New Channel Development wird sie auch künftig betreiben, ab dem 15. März ist sie nämlich an der Seite von Alexandar Vassilev Co-Geschäftsführerin von 7TV. Hofem verantwortet bei der Streaming-Plattform künftig die Entwicklung und Produktion neuer Formate sowie den Programmeinkauf.





Darüber hinaus wird sich Hofem im Zusammenspiel mit den Senderpartnern um die strategisch optimale Auswertung von TV- und On-Demand-Inhalten kümmern. Neben ProSiebenSat.1 und Discovery sind ja unter anderem auch die ZDF-Sender auf der neuen Plattform zu finden (DWDL.de berichtete). Zudem verantwortet Hofem alle Marketingthemen sowie das Partnermanagement von 7TV.

"Der Aufbau eines deutschen Streaming-Champions gehört zu den spannendsten Aufgaben, die die Medienbranche im Moment zu bieten hat. Ich freue mich sehr, mit Alexandar und den Kollegen intensiv am Start von 7TV zu arbeiten", sagt Katja Hofem über ihren neuen Job. Neben Hofem gibt es aber noch zwei weitere Neuzugänge bei 7TV. So wird Jochen Cassel, bisher Geschäftsführer von ProSiebenSat.1 Digital, zum 1. April 2019 CFO von 7TV, im Zuge dessen zieht er auch in die Geschäftsführung ein. Cassel verantwortet auch die Bereiche Legal und Human Ressources.

Zudem übernimmt Constanze Gilles als Senior Vice President ab sofort den Bereich Distribution & Partnerships bei 7TV. In Ihrer neuen Position verantwortet Gilles die Partnerschaften der 7TV Joint Venture GmbH sowie der dazugehörigen Marken 7TV, maxdome und des Eurosport Players. Sie soll die Vertriebs- und Plattformpartnerschaften ausbauen sowie Strategien für ein erfolgreiches Wachstum der neuen Plattform erarbeiten. Gilles arbeitete zuletzt bei Sky als Vice President Partner Channels und war verantwortlich für die Partnersender. Weil diese aber immer unwichtiger für Sky werden, verließ sie das Unternehmen im Sommer 2018.

7TV-Geschäftsführer Alexandar Vassilev sagt: "Herzlich willkommen bei 7TV, Katja, Jochen und Constanze! Starke Inhalte sind neben einem attraktiven Produkt der Kern einer erfolgreichen Streaming-Plattform. Ich freue mich, mit einer starken Mannschaft Deutschlands bestes Angebot an den Start zu bringen!" 7TV soll, wie bereits angekündigt, im Sommer unter einem neuen Namen gerelauncht werden. Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Punkten will man unter anderem mit eigenproduzierten Inhalten, wie etwa mit der Serie "Check Check", die man gemeinsam mit ProSieben umsetzt (DWDL.de berichtete).

Teilen