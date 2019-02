Koll moderiert am Wochenende erstmals "Berlin direkt"

© ZDF/Kerstin Bänsch

Die Zuschauer von "Berlin direkt" müssen sich ab sofort an neue Moderatoren gewöhnen. Statt Bettina Schausten und Thomas Walde wird das wöchentliche Politmagazin künftig von Theo Koll und Shakuntala Banerjee präsentiert.



21.02.2019 - 14:23 Uhr von Timo Niemeier 21.02.2019 - 14:23 Uhr

Theo Koll feiert am 24. Februar seine Premiere als "Berlin direkt"-Moderator, er wird das wöchentliche Politmagazin künftig im Wechsel mit Shakuntala Banerjee moderieren. Die beiden folgen auf Bettina Schausten und Thomas Walde, die das Format bislang präsentierten. Schausten übernimmt im März den Posten der stellvertretenden ZDF-Chefredakteurin und ist als solche auch Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles. Walde wechselt als Studioleiter nach Paris.

Koll wiederum wird nicht einfach nur Moderator von "Berlin direkt", er ist ab März neuer Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin. In der ersten "Berlin direkt"-Sendung mit dem neuen Moderator geht es unter anderem um den Streit rund um IS-Rückkehrer, den GroKo-Streit um das neue Klimaschutzgesetz und die Missbrauchsfälle in der Katholischen Kirche.

