RTL II holt "Hartes Deutschland" Mitte März zurück

Das einmalig gezeigte "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" hat im vergangenen Jahr bei RTL II für so gute Quoten gesorgt, dass man das Format sofort fortsetzte. Ab Mitte März sind donnerstags drei neue Ausgaben bei RTL II zu sehen.



22.02.2019 - 11:33 Uhr von Timo Niemeier 22.02.2019 - 11:33 Uhr

RTL II holt seine Reportage-Reihe "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" im März zurück ins Programm. Eine erste Testausgabe holte im Juni des vergangenen Jahres sensationelle 12,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, daher entschied man sich für eine Fortsetzung des von Spiegel TV produzierten Formats. Drei frische Folgen werden ab dem 14. März immer donnerstags ab 20:15 Uhr zu sehen sein.

"Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" begleitet die Polizei beim Einsatz in deutschen Brennpunktvierteln und zeigt ihren unermüdlichen Kampf gegen die Kriminalität. Zu Wort kommen sowohl Anwohner und Geschäftsleute, aber auch Menschen, die sonst anonym in der Masse untergehen: Drogensüchtige und Kriminelle erzählen ihre Geschichten vom Absturz und ihrem tagtäglichen Kampf ums Überleben. Gedreht wurde unter anderem im Frankfurter Bahnhofsviertel. Und auch für den Mittwochabend hat RTL neue Inhalte angekündigt. Am 13. März ist um 20:15 Uhr eine neue Folge von "Stahl:hart gegen Mobbing" zu sehen. Carsten Stahl setzt sich darin wieder gegen Mobbing ein. Die erste Staffel des Formats holte 2018 im Schnitt 4,8 Prozent Marktanteil. Um 21:15 Uhr startet am gleichen Tag die erste volle Staffel von "Hurra - Unser neues Baby ist da!". In insgesamt sechs Folgen geben Familien einen Einblick in ihre Welt und auch Kinder kommen zu Wort und sagen, was weiterer Nachwuchs für sie bedeutet. Produziert wird das Format von On Media TV- und Filmproduktion. Auch von "Hurra - Unser neues Baby ist da!" lief bereits eine Testausgabe: Im September 2017 waren damit sehr schöne 6,5 Prozent Marktanteil drin.

